蝸牛粽採7人23檢體！北榮：血液先驗3種毒化物　最快明天有結果

▲蝸牛小米粽。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者洪巧藍／台北報導

台東金峰鄉賓茂及壢坵部落傳出集體食物中毒，已有12人送醫、3人死亡，初步懷疑是「蝸牛小米粽」釀禍。台東縣衛生局採檢7名受害者血液與尿液檢體23件送疾病管制署，比照寶林案送台大、北榮進行檢驗。北榮職業醫學及臨床毒物部主任楊振昌表示，血液檢體會先就3種毒化物進行釐清，其中氰化物、乙醯膽鹼酯酶檢驗最快明天就可以有結果，殺蝸牛餌劑聚乙醛則要等待標準品購入與確認檢驗方法，可能要到下周。

據了解，該部落一名83歲的劉姓老婦人自製蝸牛小米粽，17日當天自己食用後即出現不適症狀，送醫不治過世。部落親友治喪守靈時又吃了劉婦生前自製的蝸牛小米粽，還煮了蝸牛湯、芋頭梗、泡麵等，有多人陸續出現不適症狀送醫，包括劉婦在內，這起事故目前共造成12人中毒、3人死亡、4人命危。

[廣告]請繼續往下閱讀...

疾病管制署副署長羅一鈞表示，在人體檢體方面由台東縣衛生局通報採檢檢體，疾管署南港實驗室今日中午已經收到第一批檢體，是7名和事件有關個案，包含血液、尿液檢體23件，並且在下午送抵台大法醫所、北榮毒物中心，讓這兩單位展開檢驗。

楊振昌表示，已經收到部分檢體，今天就會開始進行檢驗，血液部分首要會做「乙醯膽鹼酯酶」釐清是否有機磷、氨基甲酸鹽農藥，主要是因為嚴重中毒病人有出現分泌物多、心跳變慢、呼吸被抑制等情況，比較符合，而如果是此類中毒， 紅血球血漿的乙醯膽鹼酯酶會偏低。另外，雖然目前中毒樣態比較不像，也會進行「氰化物」檢驗，這兩類最快明天就可以有結果。

至於殺蝸牛餌劑「聚乙醛」，楊振昌說，因為還要購入標準品、確認檢驗方法，最快可能要下周才有結果。在尿液部分則會進行廣篩，評估是否有農藥或藥物殘留，一次先掃過400~500種。

楊振昌也坦言，目前懷疑的幾項毒物確實不會因為烹煮被破壞，但中毒死亡率並沒有那麼高，不完全那麼合常理。目前台北榮總毒物中心的同仁都在集思廣益，針對符合食品中毒且「2、3個小時就發作」的物質進行檢驗。