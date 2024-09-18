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Omega3冠軍原來不是鮭魚？34歲科技業「吃魚2個月」爆表的三酸甘油酯回歸正常

▲▼秋刀魚，農業部。（圖／農業部提供）

▲秋天吃「最對時」的秋刀魚，即能獲得豐富的Omega3。（示意圖／農業部提供）

文／康健雜誌

Omega3可減少憂鬱、抗發炎，還能降血脂。魚類是Omega3優質來源，秋天吃哪種魚Omega3最豐富？初日診所減重專科暨家醫科醫師魏士航告訴你。

不飽和脂肪酸Omega3有助於抗發炎、調節血壓。然而，人體無法自行合成Omega3，必須從食物或保健品中取得。

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魚類富含Omega3，降血脂效果驚人

初日診所減重專科暨家醫科醫師魏士航遇過一位34歲科技公司員工，初次檢查時，三酸甘油酯高達800mg／dL，超出正常值5倍。

魏士航指出，魚類是Omega3非常好的優質來源，建議這名患者多吃魚類，例如秋刀魚、鮭魚、鰻魚等，提升Omega3脂肪酸的攝取量，同時調整植物性蛋白質含量，以降低罹患心血管疾病風險。2個月後患者回診，三酸甘油酯指數竟降至167mg／dL，與先前相差4.79倍之多，已接近正常值。

台灣秋季魚類Omega3含量排行榜，秋刀魚是冠軍

在台灣秋季常見魚類中，「營養冠軍」是秋刀魚。秋刀魚Omega3含量驚人，每100克含5,199毫克的Omega3，幾乎是鮭魚（2,665毫克）的2倍，遠勝於其他秋天盛產的魚類，例如：鱸魚（196毫克）、午仔魚（1,348毫克）、石斑魚（178毫克）和香魚（991毫克）。

Omega3每天最多能吃多少？哪些人應避吃魚油？

魏士航表示，Omega3除了具抗發炎、降血壓、減少憂鬱等功效，對減重者而言，攝取Omega3還能促進肝臟脂肪酸氧化、分解並降低血液中三酸甘油酯濃度、增加脂蛋白酯酶活性，好處多多。

不過，魏士航也特別提醒，Omega3對人體有益，但若是過量攝取魚油，可能引起脹氣、消化不良等腸胃道不適問題，還可能發生流鼻血、黑便和肝指數上升等副作用。建議成年人每日攝取量不超過2,000毫克

此外，魚油也會影響到凝血功能。如果本身有凝血功能異常、正在服用抗凝血藥物、懷孕後期、近期要動手術，或是身體對海鮮過敏者，應避免從魚油攝取Omega3

※本文由《康健雜誌》授權報導，未經同意禁止轉載，點此查看原始文章

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