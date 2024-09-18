280戶大樓險變「城中城翻版」　賴打燒沙發！高雄男縱火下場曝

▲黃姓男子涉嫌以打火機縱火，燒毀沙發以及腳踏車 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

記者吳奕靖／高雄報導

高雄市一名黃姓男子用打火機點燃沙發以及腳踏車結果釀成火警，起火地點是在有300人住的大樓一樓，雖然這名男子到案後聲稱，不知道自己為何要放火，不過檢方認為他有明顯犯意，因此仍依公共危險罪嫌將他起訴。

這起案件發生在今年7月20日上午7點6分，黃姓男子在三民區建國三路一棟大樓東北側，用打火機點燃了放在該處的沙發跟腳踏車引發火警，他在點火之後逃離現場，還好被人及時發現通報消防隊迅速撲滅火勢。而警方在當天的中午就找到了黃姓男子，並且找到他當時點火的打火機。

▲黃姓男子涉嫌以打火機縱火，燒毀沙發以及腳踏車 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

雖然黃姓男子到案之後，表示自己也不知道為什麼要點燃沙發跟腳踏車，不過檢察官調查過後，認為他有「放火燒燬現供人使用住宅之犯意」，而且這棟大樓戶數約280 戶，居住人口約3O0 人，所以已經涉及公共危險，放火燒燬現供人使用之住宅或現有人所在之建築物、礦坑、火車、電車或其他供水、陸、空公眾運輸之舟、車、航空機者，依照刑法第173 條，放火或失火燒燬現住建築物及交通工具罪起訴。