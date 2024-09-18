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女買賣寶可夢卡牌被逼猥褻　「脫剩內衣褲任我親」男大生慘了

▲▼寶可夢卡牌。（圖／取自免費圖庫pexels）

▲寶可夢卡牌。（圖／取自免費圖庫pexels）

記者賴文萱／高雄報導

屏東一名邱姓男大生因玩寶可夢遊戲卡牌認識一名女子，一陣子後女子不想再玩，便委託邱男出售卡牌，但不久後又反悔要邱男協助買回，邱男竟以此威脅對方，逼她脫掉剩內衣褲，趁機又抱又親。女子事後怒吿邱男，高等法院高雄分院審理後判6月徒刑，可易科罰金，上訴後遭駁回全案定讞。

邱姓男大生前年初幫一起玩寶可夢遊戲卡牌的女子販售手邊遊戲卡，沒想到同年2月底女子改變心意，想續玩寶可夢，又託邱男協助買回部分想要的遊戲卡牌角色，沒想到此舉竟讓邱男心生歹念。

邱男在同年3月5日傳訊息告訴對方，「你不守信用，我要告你詐欺，若不來屏東找我談，明天警察局見。」女子心生畏懼，不得已前去邱男的住處找他。邱男當下威脅女子脫去衣褲僅著內衣、內褲給他看，甚至還藉機又抱又親，猥褻得逞。

被害女子事後報警，邱男被依強制猥褻罪嫌，函送屏東地檢署，他則坦言「手段是錯誤的，真心想要跟對方道歉」，後續遭地院判處有期徒刑8月。他不服上訴，認為已坦承犯行，請求從輕量刑。

高雄高分院考量邱男已改口認罪及其犯後態度，再加上無前科紀錄，改處徒刑6月，如易科罰金，以1000元折算1日。他再上訴後被最高法院駁回，全案定讞。

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