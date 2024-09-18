廈門旅遊協會赴金門踩線交流　小三通人潮可望重回疫前榮景

▲金門產官協力，喜迎陸客來金踩線。（圖／記者林名揚翻攝，下同）

記者林名揚、劉人豪／金門報導

中國大陸文化和旅遊部於2024年8月30日發布「大陸將於近期恢復福建居民赴金門旅遊」後，為迎接陸客蒞臨，金門縣政府及在地業者積極準備因應，今(18)日由廈門市旅遊協會一行，展開為期三天兩夜的金門考察之旅。

「廈門市旅遊協會」於今日上午從廈門五通經小三通乘船抵達金門水頭，金門縣政府特別安排大鼓及舞獅表演，喜迎踩線團陳麗霜會長等一行14名成員。金門縣副縣長李文良代表陳福海縣長，親自前往水頭碼頭迎接廈門踩線團蒞金考察，聊表歡迎之意，也對金門觀光量能及表現，深具信心，相信疫後觀光踩線首發團蒞金考察後，很快會有首團陸客觀光旅遊團蒞金參訪。

過去幾年，因受疫情影響，兩岸小三通停航，阻隔金廈兩地人民日常的互動往來，直至2023年1月7日經金門縣府及各界人士努力下，中斷3年之久的金廈小三通終於復航，截至2024年8月底止，已有逾150萬人次旅客經小三通往來金廈兩地，其中2024年至目前為止已有80萬人次，已較2023年一整年還要多出10萬人次之多，這表示只要兩岸政府同意放行，即早開放陸客來金旅遊，將有助金廈小三通重回疫前近196萬旅次往來的榮景，同時振興金門百工百業，小三通旅遊人潮可望再現風華。

副縣長李文良表示，疫情解封後，國人多數選擇出國旅遊，進而影響國內旅遊人次，金門觀光業者盼望開放大陸遊客來金旅遊後，可帶動在地觀光產業發展，進而活絡金門經濟。

廈門市旅遊協會踩線團，抵金首站前往金城水頭聚落，除了考察閩南古厝建築群外，亦感受昔日金門先民出洋衣錦還鄉的榮光，包括得月樓及金水小學等；接著前往金門在地特產業者參訪；中午用餐後將前往金湖飯店辦理入住，下午並在飯店與金門縣旅行商業同業公會業者進行交流會談。

翌日則接著前往金沙田浦水庫、山后民俗文化村、沙美摩洛哥等景點或名店踩點。下午經金門大橋前往小金門，除感受通橋後的便利性外，亦到八達樓子、雙口海岸等處參訪。最後一日，一早前往陳景蘭洋樓、慈湖三角堡等處，午膳後前往水頭搭船返廈，結束三天兩夜的金門踩線考察交流之旅。

縣府觀光處進一步說明，為迎接大陸旅客經小三通來金旅遊，完備在地觀光量能，金門縣政府與業者於日前已進行多次協調，除重申旅客入境相關規範外，亦就業者觀光旅遊品質的提升進行討論，力求陸客來金旅遊賓主盡歡。考量恢復陸客來金旅遊在即，為促進疫後金門旅遊商機及開拓觀光客源，期透過活動結合旅遊模式，帶動更多陸客經金廈小三通來金門旅遊，促進金門觀光產業蓬勃發展，以為金門觀光產業與在地經濟的復甦，注入一股活水。