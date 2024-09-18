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浴室鏡子飄涼風！紐約妹拆家見神祕通道　竟藏詭異密室

美國紐約一名女網友發現家中浴室冷得很不尋常，結果在鏡子後面發現一個神祕通道。（圖／翻攝自抖音／filmingfisheyes）

▲美國紐約一名女網友發現家中浴室冷得很不尋常，結果在鏡子後面發現一個神祕通道。（圖／翻攝自抖音／filmingfisheyes）

圖文／CTWANT

美國有一戶人家屋內有神祕通道，拆家探索影片近日在抖音引起討論。一名住在紐約的女子發現家中浴室總飄陣陣涼風，仔細尋找後發現來自鏡子後方，把鏡子拿下後驚見一個神祕通道，找朋友一同查看另一頭竟是一間公寓，但十分陰森可怕，讓她決定隔日必須向房東問清楚。

據外媒《鏡報》報導，一名在紐約租屋的女子，透露家中浴室沒有窗戶，但總會感受到陣陣涼風，之後發現風是從鏡子周遭吹出來，她決定一探究竟；紐約女拆掉鏡子後，看到一個長方形大洞，她更提起勇氣大膽鑽進洞，發現是一間半完工的公寓，但內部凌亂又顯得陰森，不確定是還在建造或是廢墟。

而紐約女探險時發現那間公寓格外寒冷，還見到有垃圾袋和空盒子，她不免擔憂有人偷偷住在裡面，然後從神祕通道跑到她家，因此在返回之前還鎖上那間公寓的門；對此紐約女表示，隔日要打給房東詢問這到底怎麼回事，畢竟她都已經住了好一段時間。

女網友找來朋友一起開箱浴室裡的神祕通道，另一邊居然是一座陰森的無人公寓。（圖／翻攝自抖音／filmingfisheyes）

▲女網友找來朋友一起開箱浴室裡的神祕通道，另一邊居然是一座陰森的無人公寓。（圖／翻攝自抖音／filmingfisheyes）

有許多網友被神祕通道的另一頭景象嚇到，紛紛表示，「有人在裡面就隨便能推開妳浴室鏡子闖入耶」、「要注意人身安全啊」、「妳太厲害了，有夠大膽這樣跑去查看」。有不少人則開玩笑，「免費升級成雙人公寓」、「說不定房東也不知道，恭喜妳付一間的房租，有兩間的享受」、「確認一下鏡子是不是單向鏡吧」。

還有人分享聽過的類似經驗，「我有一位朋友買下一座舊辦公大樓，但空間不夠使用，沒想到後來發現這棟大樓裡，有一個廢棄20年前的地下酒吧，讓他們都超驚喜」。

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