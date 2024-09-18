檢調查柯文哲金流傳有關鍵進展　黃國昌：編故事還是洩密？

記者陳家祥／台北報導

民眾黨主席柯文哲因涉京華城案目前遭羈押禁見調查中。據週刊報導，柯文哲選舉時的「個人捐款」項目多達14萬6千多筆，其中13萬7千多筆是現金捐贈、佔93%；其中，選前3個月更有超過1.9億的現金捐款湧入，被檢廉列為重點追查。對此，民眾黨立院黨團總召黃國昌18日說，是週刊編故事還是檢調洩密？連事實基礎都沒有建立起來，根本無從回答。

▲民眾黨立法院黨團召開要漲電價先來報告記者會。（圖／記者屠惠剛攝）



針對鏡週刊的報導，黃國昌先反問提問記者，「是鏡週刊沒有錯吧？我們問題總要特定清楚吧，不然去誣賴其他週刊就不好了吧？」，接著說，如果是鏡週刊的話，不知道是鏡週刊在編故事還是檢調在洩密？因為這麼荒謬的問題，連事實基礎都沒有建立起來，根本無從回答。

黃國昌指出，以現在的發展來看，台北地檢署之前以最快的方式偵結自己查自己的洩密案，這整件事情到底有多荒謬？所以如果北檢跟鏡週刊繼續一搭一唱，讓社會大眾搞不清楚，到底是記者又在寫科幻小說還是北檢又在放話帶風向，事實基礎都沒有確定，根本沒有評論價值。

黃珊珊補充，的確這次的政治獻金申報確實有蠻多錯誤，現在正在做補正跟更正，裡面的確有匿名，在法律上1萬以下就可以用匿名，因為資訊不全，但是相對的是，這些匿名的東西都是依照法令規定，所有狀況都有轉帳紀錄，不用這樣含沙射影。