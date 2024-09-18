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蝸牛小米粽疑釀3死！毒物醫揭疑點「發生太迅速」不排除農藥奪命

▲▼ 蝸牛小米粽曝光 。（圖／記者楊漢聲翻攝）

▲食物中毒案件，個案都有食用的「蝸牛小米粽」。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者洪巧藍／台北報導

台東金峰鄉賓茂及壢坵部落傳出集體食物中毒案件，從昨晚到今日早上已經有12人送醫，其中3人死亡。毒物科醫師分析，由於發病到死亡時間相當快速，應該不是寄生蟲釀禍，據了解當地有使用農藥「聚乙醛」去殺蝸牛，不排除是農藥殘留導致中毒奪命，要進行檢驗才能釐清。

據了解，該部落一名83歲的劉姓老婦人自製了小米粽，並在內餡包入蝸牛、豬肉、竹筍、小米粉等，但17日當天自己食用後即出現不適症狀，雖然緊急叫救護車送醫，但還未到院就失去心跳，隨後宣告不治身亡。

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噩耗傳出後部落親友紛紛前往劉婦家中治喪守靈，期間喪家拿出劉婦生前自製的蝸牛小米粽分食，還煮了蝸牛湯、芋頭梗、泡麵等，隨後不久即有多人陸續出現不適症狀送醫，包括劉婦在內，這起事故目前共造成12人中毒、3人死亡、4人命危。

其中7人送往台東馬偕醫院，急診室主任劉恩睿表示，患者送到院後均有全身發抖、失去意識、冒汗等症狀，其中死者部分在插管時，口鼻分泌物相當多，最終因呼吸衰竭死亡。

與蝸牛相關致命案件，經常會聯想到寄生蟲「廣東住血線蟲」，北榮臨床毒物科主任楊振昌受訪表示，廣東住血線蟲感染跑到身體、腦部需要一段時間才會發生腦膜炎，這起案件發病甚至死亡時間快，不太可能是寄生蟲感染。

楊振昌指出，據了解，當地民眾有使用農藥「聚乙醛」去殺蝸牛的習慣，如果農藥殘存太多，有可能造成中毒，而「有機磷」、「氨基甲酸鹽」也有可能用來殺蝸牛，農藥中毒風險可能比較高，另氰化物等毒物也有可能性。

楊振昌表示，食藥署、疾管署已經與北榮毒物中心聯繫，將會派員前往調查，收到檢體也會進行檢驗，另也會提供中毒相關諮詢。

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