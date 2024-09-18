金錢豹創辦人傳奇發跡史曝光！　賣麵打造百億帝國

▲袁昶平白手起家創立金錢豹酒店集團，去年因逃漏稅遭檢方羈押54天，卻意外開啟人生第二春。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

本刊調查，袁昶平出身軍人世家，父親是空軍將領，母親則在大學擔任教職員，袁曾從軍，最後以上尉階級退役，接著在台中五權路眷村附近，和友人合夥開起牛肉麵攤，也投資經營理容院，後來因緣際會認識當時台北知名的「幸星」酒店老闆，雙方在台中合開酒店，成為袁踏入八大行業的起點。

袁昶平在台中精誠路開了集團第一家金錢豹KTV酒店，靠著富麗堂皇的裝潢打響名號，之後設立其他分店，當年位於中港路（現台灣大道）與文心路口的中港店（現金山店），因占地廣闊、外觀氣派，還成為台中的地標，生意好的時候年繳6,500萬元稅金，成為響叮噹的繳稅大戶。

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站上台中八大行業的頂端後，袁昶平將經營觸角伸入教育及餐飲領域，除了葳格教育體系，2003年10月還在中國上海設立「金錢豹酒店餐飲集團」，以自助百匯形式打入當地市場，2008年還被中國政府選為奧運指定餐廳，一年創下50億元的驚人業績。

▲袁昶平（前右）與前妻魏雲菱（前左）近年來已鮮少一同出席公開場合，2人並於今年初辦妥離婚手續。

2015年袁將中國金錢豹99.9％的股權賣掉，帶著近百億元資金回台，並和高雄寒軒餐旅事業集團聯手，在台中打造婚宴會館、港式飲茶等餐廳，又多了一個寶麗金餐飲集團董事長頭銜至今，3年前還以葳格之名，冠名贊助台中的職籃隊伍，跨足體育事業。

▲袁昶平曾挾著金錢豹名聲前往中國發展餐飲事業，不僅成為官方奧運指定餐廳，更創下年收50億元的驚人業績。

C先生表示，白手起家的袁昶平雖然在美女如雲的酒店業打滾多年，但從未傳出花邊新聞，如今卻在74歲、擁有百億事業帝國之際，與前妻離婚，並與吳宛庭再婚，相信也跟他做生意一樣，經深思熟慮才做出的決定，由於袁很低調，不願大肆張揚，身邊的朋友也只能默默給予祝福。



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