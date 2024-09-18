黎巴嫩集體爆炸增至11死4000傷！　真主黨誓言報復以色列

▲黎巴嫩發生呼叫器集體爆炸，增至11死4000傷。（圖／路透，下同）



記者張靖榕／綜合報導

黎巴嫩真主黨成員用於通訊的呼叫器（俗稱BB Call），17日下午傳出幾乎「同時間爆炸」，最新傷亡人數增至11死、近4000人受傷。真主黨對此誓言將對以色列進行報復，讓以色列「付出應有代價」。黎巴嫩資訊部長馬卡里（Ziad Makary）譴責該起爆炸事件，稱其為「以色列的侵略行為」。

路透社報導，從2023年10月加薩衝突爆發以來，伊朗撐腰的真主黨和以色列軍隊持續在以黎邊境發生衝突。對於此次爆炸事件，以色列軍方拒絕回應相關問題。《以色列時報》指出，最新死亡人數增至11死、近4000傷。

真主黨在稍早的聲明中證實，死者中包括2名戰士和一名年幼女孩。

這些爆炸裝置發生在黎巴嫩南部、貝魯特南郊的大艾赫耶區（Dahiyeh）以及東部的貝卡谷地（Bekaa Valley）——這些地區都是真主黨的根據地。地區電視台播放的監控視頻顯示，一名顧客在超市結帳時，放置在收銀台旁的小型裝置突然爆炸。

一名真主黨官員匿名表示，此次事件是該組織與以色列長達近一年的衝突中「最大的安全漏洞」。

聯合國黎巴嫩問題特別協調員海尼斯-普拉斯查特（Jeanine Hennis-Plasschaert）對這次攻擊表示譴責，並稱其為「極為令人擔憂的局勢升級」。美國則表示，並未參與這次爆炸事件，且不知哪一方進行的行動，並呼籲以色列和黎巴嫩之間應尋求外交解決方案。美方同時敦促伊朗及其盟友，包括真主黨、葉門的胡塞武裝（Houthis）和伊拉克的武裝組織，不要藉機引發更大的不穩定局勢。

雖然未直接回應黎巴嫩的爆炸事件，但以色列軍方發言人表示，參謀總長哈列維（Herzi Halevi）在17日晚間與高級軍官會議上評估局勢。儘管未宣布任何政策改變，但他強調「必須繼續保持警戒」。

報導引述2位了解真主黨運作的消息來源稱，真主黨戰士近來使用呼叫器作為低技術的通訊手段，以躲避以色列的定位追蹤。呼叫器是一種無線通訊裝置，能夠接收並顯示訊息。