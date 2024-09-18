黎巴嫩BB Call爆炸9死　白宮回應：「美國未參與」事前不知情

▲ 黎巴嫩真主黨成員的呼叫器集體爆炸，死亡人數達9人。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

黎巴嫩17日發生多名真主黨成員呼叫器（俗稱BB Call）集體爆炸，至少造成9人死亡、近3000人受傷，以色列被指為幕後黑手。美國白宮對此回應，美方並未參與這起事件，事前也並不知情。

17日的白宮簡報會上有記者提問，「美國是否知道以色列是否為這起攻擊負責」，以及中東地區是否有衝突升級的疑慮，白宮發言人尚皮耶（Karine Jean-Pierre）對此僅表示，「我們顯然已經看到相關報導」，「我沒有更多資訊可以分享，也不會去猜測」。

當記者追問白宮內部對這起事件的討論與憂慮，尚皮耶回應，「我能說的是，如果你問我美國是否參與其中，答案是沒有，美國沒有涉入」，「如果你問我我們對這起行動是否知情，我們事前並不知道會發生數百個呼叫器在黎巴嫩爆炸的事件」，「這是我們沒有意識到的」，除此之外不願透露更多訊息。

去年10月以哈開戰以來，以軍與真主黨跨境衝突不斷。真主黨指控以色列發動這起攻擊，以軍對此則未直接回應。《路透》援引匿名消息人士說法報導，真主黨成員使用呼叫器是為避免以軍追蹤他們的位置，卻反被當成武器，當地的畫面可見醫院裡到處都是流血、哀號的真主黨戰士。