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司機「建中、北一女小孩」發展曝　律師：覺得女兒有點委屈

▲北一女校慶。（圖／記者楊惠琪攝）

▲小黃司機說，女兒考上北一女。（示意圖／記者楊惠琪攝）

記者陳俊宏／綜合報導

律師王至德分享搭計程車時，聽到司機說「兒子雖然出國生活不回來，但是還有兩個女兒陪我」，讓律師聽完覺得女兒有點委屈。

王至德在臉書說，14日搭計程車，司機在車上一直在講自己的兒子女兒都考上建中、北一女，很棒很優秀，然後還驕傲說，兒子考上北醫醫科，後來不想當醫生，花了他50多萬美金，跑去念紐約大學的建築，然後留在美國不回來了；兩個女兒則是念完國內大學後，就在台灣工作。

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▼小黃司機分享兒子就讀建中。（示意圖／記者楊惠琪攝）

▲建中校門。（圖／記者楊惠琪攝）

王至德表示，司機「聽到我只生一個小孩，還一直說我應該多生一點，像他一樣，兒子雖然出國生活不回來，但是還有兩個女兒陪他。」

王至德指出，本來聽司機說培養小孩這麼認真，而且還花大錢送出國，以為他應該很有錢的，只是因為退休之後無聊，所以出來開計程車；意外的是，他說他以前是公司老闆沒錯，後來因為兒子出國念書，把錢燒光，只好出來跑計程車。

王至德提到，「其實在我心裡想到的是，兒子把爸爸的錢都燒完之後，就出國不回來了，兩個女兒從小念公立學校，看著哥哥把爸爸的錢花光，卻還是待在台灣陪著爸爸，覺得女兒有點委屈…」

對此，許多網友留言，「那是女兒不計較，優秀」、「感覺華人的父母會宣傳自己兒子很厲害都出國，但是很少宣傳自己兒子很孝順陪在身邊」、「還好我三個都是女兒」。

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