　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

漢來「長公子」偷吃2寶媽直播主　女起底已婚非首次出軌

侯淳淯婚外情女主角K女面貌姣好，雖生過兩個小孩，身材依然保持很好。（圖／翻攝自IG）

▲侯淳淯婚外情女主角K女面貌姣好，雖生過兩個小孩，身材依然保持很好。（圖／CTWANT提供，下同）

圖、文／CTWANT

國揚漢來集團創辦人侯西峰的獨子侯淳淯捲入婚外情風波，遭法院以侵害配偶權判罰新台幣30萬元。從兩人在社群軟體的的對話來看，不難看出兩人都知道自己正在談一段不會有結果的「錯愛」。

從本刊取得的資料來看，侯淳淯與K女已以「我的女人、我的男人」互稱，兩人也都承認，於2023年10月間曾一起在東區某飯店「開房間過夜」（但堅持沒發生性行為），顯見老朋友已晉階為新戀人。

[廣告]請繼續往下閱讀...

據本刊了解，本案女主角K女頗有姿色，雖然比侯淳淯大一歲、生過兩個小孩，但身材仍保持得很好。K女有一副好歌喉，曾參加過歌唱比賽，也曾在酒吧兼職擔任駐唱歌手，同時還是位平面攝影師，目前也是tiktok的歌唱直播主，算得上是色藝雙全，加上活潑機靈的個性，很有異性緣。

K女有一副好歌喉，目前也在tiktok直播唱歌。（翻攝自tiktok）

▲K女有一副好歌喉，目前也在tiktok直播唱歌。

迄至截稿前，L男與K女仍處於婚姻狀態，但已分居，雙方各帶一個小孩。K女也早已被漢齊科技「資遣」，目前在零售業做店員兼職網路歌唱直播主。

據爆料者指出，K女「偷吃」已不是第一次，早在懷第二胎時，就因與國中同學曖昧，鬧到要離婚。更有甚者，K女在結束與侯淳淯的婚外情後，在今年6月30日還與網路刷手（斗內刷禮物給直播主的粉絲）私會，再度被L男抓到。

本刊查閱K女的tiktok直播帳號，雖然今年5月才開播，上傳唱歌影片一百多支，但目前粉絲數已接近一萬人，點讚數超過20萬，還算是流量不差的小網紅。

對L男來說，現在最擔心的是大女兒漸漸長大懂事了，常常會哭著說想媽媽，問：「為什麼我們家不能和別人一樣，一家人都住在一起。」

延伸閱讀
豪門走鐘戀情1／漢來集團長公子驚爆不倫戀　與女秘書婚外情遭判賠
亡羊補牢1／偵查不公開失守　立委修法讓辯方律師「被動」澄清不實爆料
全村挺一人1／輝達AI革命引焦慮　半導體巨頭罕見齊聚台北大談矽光子

 
ET快訊
柯文哲選前3個月湧近2億現金捐款　捐贈人「匿名」
漢來「長公子」偷吃2寶媽直播主　女起底已婚非首次出軌
沈慶京「5億犒賞金」流向不明　柯文哲隨身USB成索賄鐵證
快訊／上班注意！　國1追撞塞爆
千億婚姻破滅！　豪門夫妻互控外遇、家暴
蘇力颱風估今生成　「全台下3天」時間曝
快訊／19歲警專生中秋買春涉白嫖　深夜立即開除學籍
快訊／黎巴嫩「BB Call」全國集體爆炸！增至9死、280

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

金錢豹老董「離婚原因」曝光　美魔女1舉動讓他愛上

金錢豹創辦人傳奇發跡史曝光！　賣麵打造百億帝國

女特助飛上枝頭成「台灣地王媳婦」：很多人以為我是愛他的錢

全台注意！　「一片紫」4天雨量預測圖曝

司機「建中、北一女小孩」發展曝　律師：覺得女兒有點委屈

士林人童年回憶-1！文林路天橋年底拆　當地人憂塞成行車地獄

金錢豹「美女新董娘」背景曝光　知情人士揭蜜月內幕

金錢豹創辦人再婚！　閃娶集團美女董事

「情侶身高差30公分↑」優缺點　嬌小女：常被撞倒

麟洋配月餅廣告挨批美感糟　業者親回4字

超商滑手機男陳屍沙發30hrs　休假消防員眼尖發現急通報

騎士疑似分心看路口車禍　猛撞前方砂石車傷重不治

貝碧佳襲上海「1949年來最強」　吹飛外牆險砸路人、路樹全倒

彰化男超商猝死！陳屍沙發30hrs「沒人發現」　最後身影曝光

跟著幻術大仙一起「進去」 水在呂捷眼前瞬間變茶｜豈有此呂 EP288預告

被PS女孩圍跳《麻辣糖葫蘆》　邊荷律氣噗噗跺腳：我才沒有

彰化超商傳猝死！男躺店內沙發　休假消防員驚覺「已出現屍斑」

羅志祥開唱出包「被喊退票」　他笑嗆觀眾：下不下流啊！

台灣人波蘭街頭扯鈴炫技　教喊「水啦」全場台味應援

利特准銀赫退團！遭嗆「奇怪的人」　曝李洪基最嚴厲：我是學員就退賽

金錢豹老董「離婚原因」曝光　美魔女1舉動讓他愛上

金錢豹創辦人傳奇發跡史曝光！　賣麵打造百億帝國

女特助飛上枝頭成「台灣地王媳婦」：很多人以為我是愛他的錢

全台注意！　「一片紫」4天雨量預測圖曝

司機「建中、北一女小孩」發展曝　律師：覺得女兒有點委屈

士林人童年回憶-1！文林路天橋年底拆　當地人憂塞成行車地獄

金錢豹「美女新董娘」背景曝光　知情人士揭蜜月內幕

金錢豹創辦人再婚！　閃娶集團美女董事

「情侶身高差30公分↑」優缺點　嬌小女：常被撞倒

麟洋配月餅廣告挨批美感糟　業者親回4字

金錢豹老董「離婚原因」曝光　美魔女1舉動讓他愛上

張惠妹穩交年下男友13年！Sam做1事獲天后芳心…「男友視角」網暴動

大直摩天輪驚見「長髮妹跨坐沈建宏」最後拿衛生紙擦嘴！恩愛全被拍

張惠妹全球巡演…年下男友Sam愛相隨！「準女婿」出席阿妹媽壽宴

柯文哲案破口！沈慶京「京華城套現」近百億　手法曝光

貴婦遭騙2984萬反設陷阱　19歲車手沒拿到報酬還要關11個月

金錢豹創辦人傳奇發跡史曝光！　賣麵打造百億帝國

快訊／北韓「再度」向東發射飛彈！　墜落日本海域之外

女特助飛上枝頭成「台灣地王媳婦」：很多人以為我是愛他的錢

全台注意！　「一片紫」4天雨量預測圖曝

黑柴「各種體位」空幹狗娃娃...　媽傻眼：母湯哦！妳是女生耶

生活熱門新聞

求乾爹送iPhone 16　妹子羞喊「2次，可不戴」

蘇力颱風估今生成　「全台下3天」時間曝

蘇力颱風最快今晚生成！葡萄桑外圍雨彈炸北東　周五起下更大

不是清境農場！「南投最強景點」是它　CNN也推爆

「大巨蛋觀眾席」脫衣女球迷　IG被神出！大尺度模特

火速更新 iOS 18！　果粉遇「2狀況」傻了

醫揭「澱粉之王」　想減肥選這種

不是NIKE！「1品牌球鞋」銷量衝600%　網超愛：日本走1周都不痛

女球迷「大巨蛋觀眾席」當場脫衣！　超胸內衣全露出

漢來「長公子」偷吃2寶媽直播主　女起底已婚非首次出軌

陸人來台旅遊3次淪陷了　親吐超強後勁

全台防大雷雨！　連下2天時間曝

阿公烈日下「用雙手過馬路」　暖男公主抱

補助最多340萬　雙北市政府出手解決老公寓「無電梯」問題

更多熱門

相關新聞

創意私房金主「高價懸賞」狩獵女主播　法官之子淪罪犯

創意私房金主「高價懸賞」狩獵女主播　法官之子淪罪犯

藝人黃子佼持有兒少性影像案件點燃社會怒火，掀起大眾對「台版N號房」、非法偷拍網站「創意私房」的關注。根據了解，創意私房金主還會「高價懸賞」指定內容，被點名的不乏知名主播、啦啦隊員，過去也有創意私房的偷拍成員被逮判刑，甚至還有法官之子。

「傅培梅家族」纏訟永康名店15年！　原因曝光

「傅培梅家族」纏訟永康名店15年！　原因曝光

議員女兒販毒被抓！　網售「鐵觀音」拿出搖頭丸

議員女兒販毒被抓！　網售「鐵觀音」拿出搖頭丸

遭報導詐健保　李晶玉告2媒體獲償50萬

遭報導詐健保　李晶玉告2媒體獲償50萬

花蓮王砸546萬找記者　月薪5萬交施政文

花蓮王砸546萬找記者　月薪5萬交施政文

關鍵字：

週刊王

讀者迴響

熱門新聞

即／黎巴嫩BB Call集體爆炸！增至9死、2800傷

求乾爹送iPhone 16　妹子羞喊「2次，可不戴」

台北體院停車場狂車震　小三激戰人夫10次

2千多萬房子竟變「別人家」！7旬阿嬤誤踏4陷阱

即／警專生中秋買春拉K慘遭痛毆

蘇力颱風估今生成　「全台下3天」時間曝

警專生涉白嫖遭毆　警約談樓鳳妹

蘇力颱風最快今晚生成！葡萄桑外圍雨彈炸北東　周五起下更大

孫綻認想婚　曝米可白交往細節「被禁叫她水某」

60萬股民照過來！7檔台股ETF今除息　最高年化配息率逾10%

不是清境農場！「南投最強景點」是它　CNN也推爆

即／警專生中秋假期買春+白嫖　

烏男「鞭炮放下體引爆」　差點害死老婆

嘉義男剛出獄　動手性侵室友伴侶

「大巨蛋觀眾席」脫衣女球迷　IG被神出！大尺度模特

更多

最夯影音

更多

超商滑手機男陳屍沙發30hrs　休假消防員眼尖發現急通報

騎士疑似分心看路口車禍　猛撞前方砂石車傷重不治

貝碧佳襲上海「1949年來最強」　吹飛外牆險砸路人、路樹全倒

彰化男超商猝死！陳屍沙發30hrs「沒人發現」　最後身影曝光

跟著幻術大仙一起「進去」 水在呂捷眼前瞬間變茶｜豈有此呂 EP288預告

熱門快報

L’Étape環法自行車挑戰賽

L’Étape環法自行車挑戰賽

現在報名享有「東森獨家運動鼓勵金」報名費$200折抵，記得輸入序號ETLETAPE241130

深度剖析限貸下的買房秘訣

深度剖析限貸下的買房秘訣

限貸令下房市迷局怎解？跟著「琦郁房事悄悄話」深入剖析，找出最貼近現實的一手資訊！

超舒壓療癒甜點自己動手做

超舒壓療癒甜點自己動手做

「文里補習班」開課啦！用優格+水果+蜂蜜腰果，DIY輕鬆無負擔的療癒甜點

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

ETtoday夏日七逃企劃

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面