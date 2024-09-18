漢來「長公子」偷吃2寶媽直播主　女起底已婚非首次出軌

▲侯淳淯婚外情女主角K女面貌姣好，雖生過兩個小孩，身材依然保持很好。（圖／CTWANT提供，下同）

圖、文／CTWANT

國揚漢來集團創辦人侯西峰的獨子侯淳淯捲入婚外情風波，遭法院以侵害配偶權判罰新台幣30萬元。從兩人在社群軟體的的對話來看，不難看出兩人都知道自己正在談一段不會有結果的「錯愛」。

從本刊取得的資料來看，侯淳淯與K女已以「我的女人、我的男人」互稱，兩人也都承認，於2023年10月間曾一起在東區某飯店「開房間過夜」（但堅持沒發生性行為），顯見老朋友已晉階為新戀人。

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據本刊了解，本案女主角K女頗有姿色，雖然比侯淳淯大一歲、生過兩個小孩，但身材仍保持得很好。K女有一副好歌喉，曾參加過歌唱比賽，也曾在酒吧兼職擔任駐唱歌手，同時還是位平面攝影師，目前也是tiktok的歌唱直播主，算得上是色藝雙全，加上活潑機靈的個性，很有異性緣。

▲K女有一副好歌喉，目前也在tiktok直播唱歌。

迄至截稿前，L男與K女仍處於婚姻狀態，但已分居，雙方各帶一個小孩。K女也早已被漢齊科技「資遣」，目前在零售業做店員兼職網路歌唱直播主。

據爆料者指出，K女「偷吃」已不是第一次，早在懷第二胎時，就因與國中同學曖昧，鬧到要離婚。更有甚者，K女在結束與侯淳淯的婚外情後，在今年6月30日還與網路刷手（斗內刷禮物給直播主的粉絲）私會，再度被L男抓到。

本刊查閱K女的tiktok直播帳號，雖然今年5月才開播，上傳唱歌影片一百多支，但目前粉絲數已接近一萬人，點讚數超過20萬，還算是流量不差的小網紅。

對L男來說，現在最擔心的是大女兒漸漸長大懂事了，常常會哭著說想媽媽，問：「為什麼我們家不能和別人一樣，一家人都住在一起。」

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