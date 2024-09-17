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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

台灣民意基金會民調／賴清德施政「不贊同者」增250萬人　46.6％贊同

▲▼總統賴清德出席「113年三軍士官新生聯合開學典禮」。（圖／總統府提供）

▲總統賴清德。（資料照／總統府提供）

記者陶本和／台北報導

針對總統賴清德上任三個多月以來的聲望，人民對他處理國家大事的方式，有15.1%非常贊同，31.5%還算贊同，26% 不太贊同，12.5%一點也不贊同；換言之，四成七大致贊同賴清德處理國家大事的方式，三成九不贊同。台灣民意基金會表示，賴清德上任100天，聲望從五成八下滑到四成七，值得注意的是，不贊同其治國方式者從 25.5%一路上揚到現在38.5%，共13個百分點。一個百分點約等於 19.5 萬人，13 個百分點代表的是 250 萬人以上。

相較於上個月（8月），贊同賴清德處理國家大事方式的人下滑 0.1 個百分點；而不贊同的人飆升7個百分點。一個百分點約等於 19.5 萬人，7個百分點代表136.5 萬人。台灣民意基金會董事長游盈隆表示，相當恐怖，這一來一往，使得贊同他處理國家大事方式的人比不贊同的人只多出 8.1 個百分點，與上個月比減少了 7.2 個百分點，可以說是一個嚴重的警訊。

台灣民意基金會指出，值得注意的是，在過去一個月，非常贊同賴清德處理國家大事方式的人回升5 個百分點，還算贊同者減少 5.1 個百分點。顯示過去一個月，他的民意支持規模不變， 但強度增強，已恢復到七月的水平。

▼台灣民意基金會最新民調，公布賴清德聲望。（圖／台灣民意基金會，下同）

▲▼台灣民意基金會最新民調，公布賴清德聲望。（圖／台灣民意基金會）

從年齡層看，45 歲以下多數不贊同賴清德領導國家的方式，45 歲及以上多數贊同。20-24 歲，三成九贊同，四成一不贊同；25-34 歲，三成六贊 同，四成七不贊同；35-44 歲，三成五贊同，五成一不贊同；45-54 歲，五成四贊同， 三成八不贊同；55-64 歲，五成三贊同，三成二不贊同；65 歲及以上，五成四贊同，二成九不贊同。

從政黨支持角度看，民進黨或時代力量支持者多一面倒數贊同賴清德領導國家的方式，而國民黨與民眾黨支持者則是一面倒不贊成；中性選民較傾向持不贊同態度。民進黨支持者，八成七贊同，8.2%不贊同；國民黨支持者，一成七贊同，七成二不贊同；民眾黨支持者，一成六贊同，七成八不贊同；中性選民，二成六 贊同，三成四不贊同。

台灣民意基金會表示，從中短期趨勢看，賴清德上任100天，聲望從五成八下滑到四成七，並且連續兩個月維持在四成七上下，未來能否維持這樣的水平，不無疑問。值得注意的是，不贊同其治國方式者從 25.5%一路上揚到現在 38.5%，共 13 個百分點。一個百分點約等於 19.5 萬人，13 個百分點代表的是 250 萬人以上。換言之，賴清德上任百 日，支持者流失 11.4 個百分點，不支持者遽增 13 個百分點，無疑是一個驚人的政治現象，未來如何演變，值得關注。

▲▼台灣民意基金會最新民調，公布賴清德聲望。（圖／台灣民意基金會）

本次調查由台灣民意基金會游盈隆教授負責問卷設計、報告撰寫、研究發現 的判讀、及相關公共政策與政治意涵的解析;山水民意研究公司受本基金會委託， 主要負責抽樣設計、電話訪談、資料清理與統計分析。

訪問期間是 2024 年 9 月 9-11 日，共三天;對象以全國為範圍的二十歲以 上成年人;抽樣方法採市話與手機並用的雙底冊抽樣(dual-frame random sampling)，市話 70%，手機 30%。有效樣本 1016 人，市話 710 人，手機 306 人;抽樣誤差在 95%信心水準下約正負 3.07 個百分點。並依內政部最新人口統 計資料進行地區、性別、年齡及教育程度加權，以符合母體結構。經費來源是財 團法人台灣民意教育基金會，簡稱台灣民意基金會(TPOF)。

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