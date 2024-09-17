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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

賴清德開「派系便當會」　藍委揭3後續觀察重點：天真的政治幻想

▲▼0716 國民黨召開,停止政治抹黑,兒少保護修法不漏接,記者會-李彥秀。（圖／記者黃克翔攝）

▲李彥秀。（圖／記者黃克翔攝）

記者崔至雲／台北報導

總統兼民進黨主席賴清德8月間曾找黨內各派系要角到官邸吃便當，訂下2個月一次的派系便當會約定。對此，國民黨立委李彥秀點出後續值得觀察的3個重點並直言，賴清德希望用官邸的一個便當，讓各派系乖乖聽話，恐怕又是天真的政治幻想。

李彥秀指出，五二〇後就任後，賴清德看似掌握黨政機器，卻因為嚴重的政治誤判，與政治躁進的性格，讓自己陷入權力的風暴之中。

李彥秀提到，在黨內，賴清德一改去年初競選黨主席時的「謙卑」態度，內閣佈局滿朝盡是「賴友友」；民進黨黨職與地方黨部主委選舉，親賴系成最大贏家；幾起司法起訴案件，被外界解讀為民進黨派系「大亂鬥」，賴清德掌握黨政機器，後羽翼未豐卻亟欲「稱王」，躁進的打破民進黨「派系共治」的傳統，天真的以為可以用輾壓的方式一統江湖，顯然是嚴重的政治誤判。

針對國政部分，李彥秀分析，賴清德面對雙少數的「權力焦慮感」，更凸顯個人格局與視野的不足，雙少數其實不是問題，當年的陳水扁處境更為艱難（2000年得票率比賴清德還低，國親新拿下國會55%席次），陳水扁上任初期，靠著「全民政府」口號以及任用唐飛擔任院長，起碼撐起執政初期的高支持度，但是賴清德還沒就任前就直接放棄擔任「桶箍」的角色，連請益之旅都懶得演了，上任後更是府院黨網軍側翼無差別對在野黨攻擊開戰，讓自己深陷政治風暴的第一線。

李彥秀指出，8月28日賴清德找齊民進黨黨內七大派系代表赴總統官邸夜宴，承諾「絕對不會沒收初選」，並敲定每二個月舉行一次派系便當會，奠定黨內溝通「雙軌制」（中常會、便當會）。

李彥秀點出後續值得觀察的重點，第一、經過近四個月的「政治暴走」，包括主導史上最爛大法官提名與最浮誇的預算案，以及近期徹底惹怒民眾黨眾小草，面對即將到來的立院開議，賴清德不得已重回「先安內、後攘外」的政治路線，避免黨內黨外兩面作戰的窘境；第二、特別的是，相較於民進黨過去「黨內大鳴大放，黨外團結一致」的傳統，此次參與便當會的派系要角都是由賴清德「嚴選」，好的來說是避免便當會成為「翻桌會」，但也凸顯賴清德仍放不下高傲的身段，便當會失去協商的意義，反而更像是任務交辦，政令宣導。

第三、民進黨的派系也不是省油的燈，對於賴清德從政以來的政治風格也聊若指掌，派系也深知「天下是靠自己打來的」，「靠賞賜的也隨時可能收去」，2026是民進黨各派系興衰的關鍵，2018的悲劇殷鑑不遠（2018民進黨慘敗，賴清德跳船，回過頭挑戰蔡英文），賴清德更需要用2026的戰功壯大賴系，累積2028的政治能量。
 

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