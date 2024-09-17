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今中秋「極陰日」　4生肖大沖煞要閃月

▲▼2/19元宵節超級月亮。（圖／記者湯興漢攝）

▲許多人中秋節會賞月烤肉。（圖／資料照／記者湯興漢攝）

記者陳俊宏／綜合報導

今天是中秋節，清水孟國際塔羅小孟老師提醒，中秋為「極陰日」，生肖屬「龍、狗、兔、牛」大沖煞，要閃月，可準備亮色衣服、糯米、紅包紙幫助擋晦氣。

小孟老師在臉書指出，古人認為月亮是「陰」，因此月亮越大就代表陰氣越重，且中秋也是月球最靠近地球的時候，因此為「極陰日」。

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小孟老師提醒，生肖屬龍、狗、兔、牛不適合在「極陰時」，也就是晚上5點後要注意。

►屬龍

屬龍犯太歲，容易沖財帛，也要注意賞月過久，影響頭暈與判斷力，避免中秋後在花費上容易會有衝動的行為。又或者想買的東西買完之後，偏偏就會在另一個地方看到更划算的價錢，讓你悔不當初的感覺，因此要避月。

►屬狗

屬狗沖太歲，因此中秋要閃月，若賞月過久要留意健康較差，若必須賞月，要記得帶紅包紙在身上。這陣子也容易在思考事情有點頭腦不清，凡事要簽合約，或做什麼重大決定，一定要小心仔細再仔細，只要你有多一層自省的關卡，會降低出錯率。另外，這陣子也容易比較直白說出一些話，但要看場合表達才是。

►屬兔

屬兔中秋賞月，易沖精神宮位，害太歲會讓小人變多，也容易睡眠品質變差。也避免前往山上樹林邊烤肉，若要前往請穿亮色衣服，就能抵擋煞氣。

►屬牛

屬牛的民眾要避月，因為破太歲影響你，小心中秋賞月太久，容易沖筋骨與跌倒，避免到溪水或湖邊河堤烤肉賞月。若要前往，請攜帶糯米在身上，離開後丟掉即可，糯米會幫你吸晦氣。

● 民俗說法僅供參考，不代表《ETtoday新聞雲》立場，切勿過度迷信。

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