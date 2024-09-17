祭拜婆婆吵到互毆！前大嫂怒踹小叔下體　他求償800萬結局出爐

▲張男主張大嫂踹他下體，導致他生殖功能受損，無法生育，憤而求償800萬元。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）



記者吳佩蓁／南投報導

南投一名張姓男子和胞兄前妻陳女因祖先祭拜事宜起衝突，雙方大打出手，事後互提傷害告訴，張男主張遭陳女踹下體，導致他左側睪丸受傷，生殖機能受損，無法生育，憤而向陳女求償800萬元。南投地院根據醫院診斷書，認定張男生殖器僅輕微腫脹，並未舉證出無法生育的證據，判決陳女應賠償1萬元，仍可上訴。

判決指出，48歲張男與61歲陳女2021年10月25日晚間6時30分許，在陳女南投住處，因祖先祭拜等事發生爭執，張男因而舉起手作勢要打陳女臉頰，陳女不甘示弱用腳踢向張男，張男也還手拉扯陳女頭髮，並徒手毆打她，造成張男生殖器外側受傷，陳女頭部挫傷。事後雙方互告傷害，南投地院刑事庭判決，2人各處有期徒刑4月，均得易科罰金，但雙方皆不服，刑事部分皆上訴三審。

另外，張提起附帶民事訴訟求償並主張，陳女用腳踢他，導致他生殖器左側外傷，「左側睪丸疼痛有2天之久」，經醫師診斷發現「左睪及精索有腫大疼痛感」、「精索靜脈曲張」，進而影響他房事性福、毀敗生殖機能，致他無法生育，身心靈受創嚴重，憤而向前大嫂求償800萬元。

▲陳女主張張男先作勢要打她巴掌，又毆打拉扯她頭髮。（示意圖／取自免費圖庫pakutaso）



陳女主張，事發當天雙方起爭執，「他（張男）說我沒有拜我婆婆，我說我每天都有上香，他就要賞我一巴掌」，後來張拉扯她頭髮打她拖到廁所毆打，導致她頭部受傷；2名鄰居證稱，案發時聽到陳家有爭吵聲，之後目睹張男從陳家離開，陳女頭部紅腫、流血破皮，且意識不清。

至於張男主張生育功能受損，陳女則辯稱，張男現已48歲，至今沒有兒女，應提出科學證據證明，是遭她踹下體導致無法生育。

法官勘驗雙方診斷書及證人證詞，認定張男毆打陳女的情節較嚴重，但陳女亦非單純防衛，認定張男確實有遭陳女踢踹下體，導致生殖器受有外傷，但經張男就診醫院回函，醫師表示張男生殖器左側僅餘輕微腫脹，並未因此影響生育機能，因此不採信張男部分主張。

台中高分院審理認為，張陳2人為叔嫂關係，竟不顧親誼而爭吵並互相傷害，雖然陳女有動手踹張男，但張男卻以男性之勢舉手要打陳女耳光，並動手毆打、拉扯陳女頭髮，情節較重，判決陳女應賠償張男1萬元精神慰撫金。