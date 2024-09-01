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9／2鬼門關！民俗專家警告：勿說「5關鍵句」　好兄弟恐留下來

▲9月2日是農曆七月鬼門關，民俗專家提醒拜拜要留意的禁忌。（圖／楊登嵙提公）

▲9月2日晚上23點為農曆7月30日「鬼門關」，也是好兄弟收假的日子。（圖／楊登嵙提供）

記者游瓊華／台中報導

農曆七月進入倒數階段，9月2日晚上23點為農曆7月30日「鬼門關」，也是好兄弟收假的日子。除了中元節的普渡之外，傳統習俗上，鬼門關閉前也會準備供品，送「好兄弟」們回陰間。民俗專家楊登嵙表示，祭拜好兄弟時間最好在下午1點後、5點前，也千萬不能說到「留」、「不要走」、「再見」、「明年再準備豐盛一點」、「期許明年再拜」等關鍵字，否則好兄弟會誤以為請祂留下來。

楊登嵙指出，關上龕（鬼）門象徵好兄弟結束一個月在外趴趴走的暑假；所謂「關鬼門」又稱「謝燈篙」，是農曆七月最後一天，一般是30日，若有閏月則是29日，習俗上，好兄弟歷經整個農曆七月，四方遊走，吃飽喝足，必須在晚上23點之前結束假期回到冥府。

楊登嵙提醒，公司行號或住家門口要祭拜好兄弟時間最好在下午1點到5點之間，供品盡量以乾料，例如餅乾、泡麵、罐頭之類，也可準備一些米、油、鹽等，讓好兄弟可以帶回去，象徵好兄弟在未來11個月不愁吃。至於金紙，燒給普渡公的金紙要準備大佰壽金、普渡金、壽金、刈金、福金，燒給好兄弟的則是刈金、銀紙（大、小銀）、經衣、往生錢、金銀財寶等。

不過，要注意在關鬼門拜拜時千萬不能說到「留」、「不要走」、「再見」、「明年我再準備豐盛一點」、「期許明年再拜」等關鍵字，否則好兄弟會誤以為請祂留下來，對你抱有期許和期待，莫與好兄弟結緣。此外，若農曆7月有在家門前掛普渡燈的，要記得在鬼門關當天燒掉、化掉，若是不能燒的材質，也要記得收起來。

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