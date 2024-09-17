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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

女記者捲洩密被傳喚臭臉離開　郭正亮推測北檢說了「一句話」

記者黃翊婷／綜合報導

民眾黨主席柯文哲捲入京華城弊案遭收押，北檢16日約談曾獨家報導柯文哲USB紀錄、經營7年檢調路線的《三立新聞》女記者馬郁雯，結束以後馬表情嚴肅，快步離去。前立委郭正亮推測，北檢可能跟馬郁雯講說「妳這個是違法的」，所以她的表情不太好，未來就看會不會繼續爆料下去。

▲三立女記者馬郁雯因「小沈1500」涉洩密一案，遭檢方傳喚出庭作證。（圖／記者黃彥傑攝，下同）

▲馬郁雯16日被檢方傳喚出庭作證。（圖／記者黃彥傑攝）

馬郁雯先前獨家報導，柯文哲被查扣的USB中有「小沈1500沈慶京」的紀錄，強調1500就是「1500萬元」。對此，北檢依洩密罪主動分案調查，陸續約談包含馬郁雯在內共5名記者；馬郁雯16日到庭說明，結束後以證人身分被請回，她走出北檢時面對大批媒體駐守，表情嚴肅，全程不發一語離去，而她的臉書自11日轉發台灣新聞記者協會的聲明之後，至今沒有新的PO文。

前立委郭正亮在政論節目《大新聞大爆卦》中提到，每個記者都會保護消息來源，但刑法第132條規定，洩漏非國防以外的政府機密、公務機密，公務員可能會面臨3年以下有期徒刑，非公務員是1年以下，「我猜，可能是北檢跟她講說『妳這個是違法的，妳知不知道』，所以表情就不太好，未來就看會不會再繼續爆料下去。」

至於北檢近日為何要急著約談媒體，郭正亮指出，畢竟預算還是要經過立法院審查，到時候一定要備詢，司法委員會必然會問這個問題，雖然不知道哪個委員會提問，但民眾黨百分之百會問，所以北檢一定要有動作才能有所交代，不過，案子會查到哪裡，他也沒那麼樂觀。

▲▼北檢提訊柯文哲。（圖／記者李毓康攝）

▲柯文哲目前仍被收押中。（資料照／記者李毓康攝）

另外，郭正亮在政論節目《新聞大白話》也討論到類似問題，他說，本來以為北檢約談媒體終於從善如流，後來卻發出一份新聞稿重申沒有洩密，「那人家拿的那個資料是什麼？是造謠嗎？北檢要說明一下嘛。因為後來我們也看到，提訊柯文哲時有問到這一題，問柯1500是什麼，顯然這是USB裡面有的內容。」

郭正亮認為，北檢的新聞稿寫得正經八百，說絕對沒有外洩，可是明明有媒體先拿到資料，發出這樣的新聞稿，到立法院之後一樣會繼續被問，立法院一定不會放鬆。

● 《東森新媒體ETtoday》提醒您：任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪。

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