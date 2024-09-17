北檢查洩密傳訊媒體時間寫錯　黃國昌批：到底誰說謊？

記者黃翊婷／綜合報導

民眾黨主席柯文哲捲入京華城弊案，針對媒體報導部分，北檢主動分案調查有無洩密，並在16日發布新聞稿聲明。民眾黨立委黃國昌痛批，北檢聲明中提到的傳喚時間，與媒體各自公布的時間不相符，「到底是北檢的新聞稿說謊，還是媒體記者又說謊了？」媒體人黃揚明也點出同樣的問題，不過，後來北檢已經更正聲明中的日期。

▲黃國昌質疑北檢聲明與媒體報導的傳訊時間不相符。（資料照／記者黃克翔攝）

黃國昌16日在臉書發文表示，北檢在聲明中強調媒體報導的消息來源與檢廉調無關，且報導內容有諸多不實，北檢絕無洩漏偵查內容，「對於北檢上開之聲明，可謂是甩鍋甩得非常徹底，但也絲毫不讓人意外。畢竟，要北檢自己查自己，原本就是一場大笑話。」

黃國昌指出，北檢在聲明中所說的傳喚《鏡週刊》、《三立新聞》、《菱傳媒》共5名記者的時間，與媒體各自公開遭傳訊的時間不相符，「到底是北檢的新聞稿說謊，還是媒體記者又說謊了？北檢恐怕應該說明清楚，否則相互勾串到如此粗糙的程度，只是讓北檢的公信力持續探底，也讓自己再度淪為社會的笑柄。」

媒體人黃揚明也在臉書發文提出相同的疑點，他表示，北檢連傳訊媒體的日期都搞錯，新聞稿提及「承辦檢察官分別於11日、12日、16日，以證人身分傳喚撰稿之」，但《菱傳媒》記者是在13日被傳訊，《鏡週刊》記者在12日，《三立新聞》則是在16日被傳訊，「那北檢的新聞稿提到的9月11日是傳訊誰？13日又為什麼沒提呢？」不過，後來北檢已經更正聲明中的日期。

▼北檢已經更正日期。（圖／翻攝自Facebook／黃揚明）

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