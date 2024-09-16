新竹賓士逆向猛撞1死6傷！肇事男被搜出「喪屍煙彈」坐遺體旁叼菸

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記者楊永盛、陳凱力、柯沛辰／新竹報導

新竹市虎林國中前16日下午4點25分發生一起嚴重車禍，一輛賓士逆向闖紅燈，撞上放學過馬路的學童和機車，導致71歲婦人被撞飛卡在電線杆上身亡，還有69歲李男輕傷、3名學童重傷送醫。警方到場後，在賓士內起出一把假槍和俗稱「喪屍煙彈」的依托醚酯，不排除駕駛施用釀禍。

當時肇事賓士突然切換車道，逆向衝撞對向剛起步的機車和其他行人，隨後撞上電杆，造成4歲男童、5歲女童、8歲男童、69歲李男及正副駕駛等6人受傷，其中3名學童傷勢嚴重，另有一名71歲女性當場死亡蓋上白布。

不過，彭姓男駕駛下車後情緒平淡，只是靜靜坐在遺體旁吸菸，似乎不以為意。

▲肇事的彭姓男子神情冷漠，沒有太多情緒，只是呆坐遺體旁抽菸。（圖／記者楊永盛翻攝攝，下同）

警方到場後，發現賓士車因撞擊掉出一把假槍，還從彭男身上搜出俗稱「喪屍煙彈」的依托醚酯。初步調查，彭男有毒品前科，這次疑似毒駕釀禍。

「喪屍煙彈」去年起開始流竄，是新興第三級毒品。由於依托咪酯起初在台灣只是管制藥物，因此有不肖業者將其添加到電子煙油中，聲稱可「合法替代大麻」，在夜店或社群媒體上向年輕人兜售。

不過，依托咪酯有強烈鎮靜作用，作用於中樞神經，大量使用會導致意識混亂、昏迷、肌躍症，如同「喪屍」般渾身顫抖、無法站立，因此在今年8月5日被我國正式列為毒品。

在立法生效前的空窗期，仍傳出多起因吸食造成的車禍。今年7月，新北市三重黃姓男子吸食後開車，逆向狂飆撞死28歲警員；隔天，基隆市44歲劉男吸食喪屍煙彈，隨後開車自撞石墩還「踩死油門」，導致輪胎起火燃燒。

今年8月，高雄楊姓男子行車不穩，被警方攔查，但楊衝撞警察拒檢，被逮後才發現他手上正拿著電子煙吸食「喪屍煙彈」。最近一起事故則是9月8日，高雄20歲莊姓男子吸食後，在小港區大坪頂開車衝撞廟會陣頭隊伍，車禍後停在路邊，還無法克制地在車上不停抖動。