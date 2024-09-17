《進擊的巨人》32本漫畫被丟　兒子氣炸怒告媽媽

▲嘉義20多歲男子放在家裡的《進擊的巨人》漫畫被媽媽丟棄，氣到上法院提告媽媽毀損。（示意圖／翻攝自Pixabay）

記者趙蔡州／綜合報導

嘉義縣一名60多歲簡姓女子與20多歲兒子關係不睦，今年2月6日看見兒子推放在家的32本《進擊的巨人》漫畫書已經受潮，遂在未告知的情況下將32本漫畫全部丟棄，兒子知情後氣到上法院提告毀損。嘉義地院審理後，依毀損罪判處簡女罰金5000元，可上訴。

根據《自由時報》報導，簡女與同住的兒子關係不睦，對於兒子在家中堆放大量漫畫、雜誌非常懊惱，今年2月6日她發現有32本《進擊的巨人》漫畫受潮，就在未告知兒子的情況下將漫畫全部丟棄。兒子發現漫畫被丟，有部分甚至已經絕版，市面上幾乎再也買不到，氣到上法院提告母親毀損。

嘉義地院簡易庭法官認為，雖然簡女與受害者是母子關係，也應該尊重兒子對於所有物之權利，不應該恣意處置，簡女行為顯然未能尊重兒子財產權，考量簡女有意願跟兒子和解，但兒子因個人因素不願和解，加上簡女未能賠償兒子損失，以及事件犯行之手段輕微、毀棄物品的價值不高等，審酌後依毀損罪判處簡女罰金5000元，得易服勞役，可上訴。

《進擊的巨人》是日本漫畫家諫山創創作的漫畫作品，2009年9月開始連載至2021年4月完結，全部總共發行34卷單行本，劇情之精采被許多粉絲稱呼為「神作」，全球累計發行量超過1億冊，作品也多次被改編成動畫、動畫電影、真人電影及遊戲。