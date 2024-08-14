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皇家酒廠推《進擊的巨人》艾連葉卡造型酒　完美還原動畫場景

▲▼金門高梁酒 。（圖／記者林名揚翻攝）

▲皇家酒廠推出推出「進擊的巨人-艾連‧葉卡造型紀念酒」高梁酒。（圖／記者林名揚翻攝）

記者林名揚／金門報導

知名動漫作品《進擊的巨人》最終章在去年畫下完美句點，憑藉深刻的人性描寫、激昂的打鬥場面，在粉絲心中留下深刻的印象。皇家酒廠去年11月完結篇時，推出市面首款城牆超大型巨人造型的「進擊的巨人-10週年造型紀念酒」受到好評，今年再度推出「進擊的巨人-艾連‧葉卡造型紀念酒」已經正式上市。

▲▼金門高梁酒 。（圖／記者林名揚翻攝）

「進擊的巨人-艾連‧葉卡造型紀念酒」設計靈感取自《進擊的巨人》第四季中的「雷貝利歐戰役」，其中「萊納你坐啊」場景被網友瘋狂分享，引起高度討論。主角艾連·葉卡與「鎧甲巨人」萊納經歷一場緊繃對手戲後，艾連在地下室變身，從建築內部瞬間破壞而出的經典場景。在這場戰役中，艾連以「進擊的巨人」姿態現身，毀滅收容區的劇情，帶給不少影迷無比震撼與恐懼。

▲▼金門高梁酒 。（圖／記者林名揚翻攝）

皇家酒廠自去年推出第一款「進擊的巨人-10週年造型紀念酒」 後，精美的外型設計獲得消費者好評，延續前作的精美品質，再次推出「進擊的巨人-艾連·葉卡造型紀念酒」將動畫名場景完美還原。底座設計模擬出殘缺的建築紋路、破損的窗戶，瓶身燒印艾連與萊納的衝突畫面，內裝醇厚的金門皇家酒廠 58° 高粱酒。

不僅如此，底座廢墟中埋入小彩蛋，可以發現地下室的椅子與艾連的拐杖，細思極恐的設計讓人不禁回想收看《進擊的巨人》帶來無數的熱血時刻。造型高達35cm的艾連與其他「巨人」收藏品一字排開，視覺更顯衝擊力十足。

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