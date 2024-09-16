果菜市場周三起連休2天　攤商嘆買氣差：烤肉的人變少了

▲因應中秋佳節，果菜市場調整交易日，周三、四休市兩天。（圖／記者楊惠琪攝）

記者楊惠琪／台北報導

明天是中秋節，配合民眾過節、拜拜需求，果菜批發市場原本周一休假，今天改為正常交易，待中秋過後本周三、四將連休兩天，民眾採買食材得把握這兩天。食材價格部分，只有玉米、四季豆、彩椒等烤肉應景蔬菜價格較高，其餘菜價明顯回穩；豬肉因供應量穩定，零售價每斤約220至230元，價格波動不大，但市場攤商普遍反映，買氣普通，感覺烤肉的人變少了。

根據北農統計，今日蔬菜到貨量只有873公噸，因到貨量大幅減少，每公斤平均批發價略漲至43.9元，進一步分析市況，今天原為休市日，因應中秋節將連休二日，改為正常交易日，但仍有部分承銷人休息，進場承銷人明顯減少，由於進貨量大幅減少，買氣尚可，交易市況平順，各菜種行情漲多跌少。

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新莊公有市場菜販廖炯程說，近日菜價已幾乎回到往日水準，只有烤肉應景蔬菜如帶殼茭白筍每斤110元、香菇120元、青椒和彩椒90元、四季豆130元、美生菜130元等屬高價菜種，其餘都有明顯降幅。但他也指出，菜價下修，市場買氣卻普通，可能因為烤肉族群變少、或直接購買整組的烤肉蔬菜組合，明天因為農曆十五拜拜需求，買氣應會提升。

農糧署副署長姚志旺表示，近期菜價已經明顯回穩，每公斤批發價約40元上下，短期葉菜類已全面復耕、恢復供應，價格明顯回穩，瓜果類供應量也逐漸恢復正常水準，因中秋節慶需求，四季豆、玉米、彩椒與青椒價格仍相對高檔，建議民眾可選擇菇類、絲瓜等替代食材。

根據農業部畜產行情資訊網統計，近日毛豬每公斤拍賣價格約95元至98元，供應頭數約2.2至2.6萬頭。中華民國養豬協會理事長潘連周表示，今年毛豬供應量穩定，價格波動不大，零售價南部每斤約180至200元，北部則因為運輸成本，每斤約230元左右，價格跟中元節時期差不多。