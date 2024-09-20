「府城之味─海陸好食」味覺教育課程　帶領孩子探索舌尖味蕾！

▲台南市教育局以「享當季、食在地」的理念推動學校午餐，20日由帕莎蒂娜國際餐飲集團與歸仁國小合作，舉辦「府城之味─海陸好食」味覺教育課程。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台灣四季饒富不同風采的多元物產，台南更是集大成之地，在不同季節、地區皆能提供多采多姿、獨具特色的食材，台南市教育局以「享當季、食在地」的理念推動學校午餐，20日由帕莎蒂娜國際餐飲集團與歸仁國小合作，舉辦「府城之味─海陸好食」味覺教育課程。

課程邀請專業禮儀老師及許志興主廚親自講解食材的選擇及烹飪技巧，用寓教於樂方式引導學童認識健康飲食的重要性，教育局長鄭新輝也到場一起體驗味覺探索課程。

黃偉哲市長表示，台南市擁有深厚的文化底蘊，更有得天獨厚的地理環境與宜人氣候，一年四季皆有享譽全國的農特產，豐饒的物產不僅成為餐桌美味，更是珍貴的學習教材，感謝帕莎蒂娜國際餐飲集團用心將台南在地食材納入規劃特色課程，培養學童認識食材、珍惜食物且提升對在地農產的認同感，共同實踐「享當季、食在地」的教育理念。

教育局鄭新輝局長表示，台南市重視飲食教育，將食育列為第六育。在飲食教育方面，已建構營養知識地圖，4年來由營養師共同開發152部影片、設計35個主題教材、112張海報，讓學童認知六大類食物在不同領域面向中的知能與全貌，並透過「餐前五分鐘」飲食教育與「學校食農遊學地圖推動」，藉由學校營養師創作之影片與在地食材特色課程，讓學童對食農的重視、食物營養價值、料理飲食文化等概念有更深層的認知，實踐飲食對健康的意義與重要性。

帕莎蒂娜國際餐飲集團許正吉董事長表示，近年來健康意識抬頭，許多人開始重視食物的原料及來源，2012年起帕莎蒂娜餐飲集團致力於讓大家「食在安心」，提倡飲食教育必須從小扎根，便進入校園長期推動味覺教育課程，至今已邁入第16屆，期望未來能與更多的學校及社區合作，共同推動味覺教育，為孩子們的健康成長貢獻一份力量。

歸仁國小羅俊男校長表示，此次獲選為帕莎蒂娜國際餐飲集團今年度合作學校，讓歸仁國小的莘莘學子可透過富有美食與文化的教育課程，啟發學童的味覺饗宴，藉由味覺來認識這個世界。

教育局表示，9月20日於歸仁國小舉辦味覺教育課程，讓學童了解食物的多樣性及其背後的文化與食材知識，由許志興主廚示範「烏魚子佐文旦柚檸檬美乃滋」料理，及有趣的「鳳梨莎莎佐涼拌白蝦DIY體驗」，巧妙融合各種台南時令的新鮮食材，完整呈現天然食材及美味，同時提升環境永續及均衡飲食的觀念，推廣在地食農教育，讓更多人認識台南在地食材之美、享受在地滋味。