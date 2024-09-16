閨蜜要求陪看演唱會　她硬著頭皮答應「結果找我AA」：該出嗎？

▲ 為了陪看演唱會，閨蜜對AA票錢起了爭執。（示意圖／Pexels）

圖文／CTWANT

有網友抱怨，身邊閨蜜找她看演唱會，雖然自己不太想看但還是硬著頭皮去了，買票時對方也沒跟她說什麼位置、價錢，買完後才來找她AA，讓她十分傻眼，問「這個錢我應該出嗎？」

[廣告]請繼續往下閱讀...

該名網友發文指，閨蜜前陣子一直嚷嚷說要去看演唱會，但身邊都沒人願意陪同，才找她一起去看，雖然她沒什麼興趣，但還是硬著頭皮去了，到了買票時對方也沒跟她說什麼位置、價錢。

豈料，日前對方竟傳訊息跟她說「記得票錢要AA」，她當下傳了個不敢置信的表情符號，對方則問她「這什麼表情啊」，她反問「不是陪你看的嗎」，閨蜜說「2千多一張，你該不會想說是我買給你吧？你不是也想看的嗎？」對此，她相當無奈的問「這個錢我應該出嗎？」

此文一出，網友傻眼，紛紛留言「演唱會門票上千塊的東西你是怎麼默認她請你去的啊……不想去就讓她退票吧」、「你不會在她提議的時候直接問清楚或拒絕嗎」、「你也真不客氣，提前不問什麼位置多少錢自己大概心裡也有數，該不該a自己不知道嗎？」、「那不廢話呢嗎，你以為請你喝可樂呢，這麼多錢」。

延伸閱讀

▸ 少女不滿戀愛被干涉！向男友下通牒5小時內殺死媽媽 失敗後親自勒死

▸ 婆婆光明正大當小三…全家人卻瞎挺 媳婦傻眼：讓我很看不起

▸ 婆婆喝茶禮金一毛不給！到處炫「1個月給兒媳10萬」 人妻怒飆：鄉下老太婆