投行調降中國經濟成長預測　5%目標恐落空

▲江蘇一間生產光學元件的工廠。（圖／CFP）



文／中央社台北16日電

中國8月經濟數據遜於預期，多家華爾街投行下調中國經濟成長預測，其中高盛將中國今年GDP成長預測從4.9%下調至4.7%，全年5%左右的GDP 增長目標落空風險正在上升。

香港經濟日報今天引述外電表示，中國8月經濟數據普遍低於市場預期，高盛報告認為全年5%左右的GDP增長目標落空風險正在上升，因此加碼需求側刺激措施的緊迫性也在增加。

高盛又提到，大多數與房地產相關的活動在8月仍然低迷，這意味著此前一輪的住房寬鬆政策效果可能不彰。

摩根士丹利則將中國今年經濟增長預測從4.8%下調至4.6%，同時將明年GDP預測從4.5%下調至4.2%。該行稱，債務-通縮循環惡化的影響可能在9至12月蓋過潛在的寬鬆措施，並預計政策利率將下調20個基點。

花旗也將中國今年經濟增速預測從4.8%下調至4.7%，因為8月經濟活動數據遜預期且需求令人擔憂，而需求放緩將愈來愈多地影響供應側，並削弱產出。

花旗預計中國第3季和第4季經濟分別年增4.5%和4.4%，又預料年內利率料下調10至20個基點。花旗同時將中國明年GDP預測從4.5%下調至4.2%。

中國國家統計局14日公布，8月規模以上工業增加值年增4.5%，增速為5個月最慢，且連續第4個月放緩；社會消費品零售總額增2.1%。

此外，今年前8個月固定資產投資更創年內最低增速的3.4%，全遜市場預期。