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近4年18名清潔隊員因交通意外喪命　環境部擴大講習

▲環境部今舉辦清潔隊員交通安全講習活動。（圖／環境部提供）

▲環境部今舉辦清潔隊員交通安全講習活動。（圖／環境部提供）

記者楊惠琪／台北報導

根據環境部統計，從2020年至2023年全國清潔隊員死亡濟助案共有20件，有18件都是因為交通意外，比例高達9成，其中有12件是上下班途中發生交通事故，有6件是執行職務時發生交通意外。為降低交通意外發生，環境部從今起擴大舉辦3場講習活動，也提醒駕駛與用路人，看到清潔隊員執行職務時應保持安全距離。

為了增加清潔隊員的上下班與執勤的交通安全意識，降低交通意外發生，環境部從今起一連舉辦3場講習活動，預計有300人參加，提醒清潔隊員在執行職務時務必落實安全衛生工作守則，依規定穿戴安全配備，確保機具設備正常運作，並隨時注意工作周遭環境的變化。

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環境管理署長顏旭明表示，全國清潔隊員逾3萬5千人，根據2020年至2023年清潔隊員的職業災害調查，交通事故類型就占了46%，同期清潔隊員死亡濟助案20件中，上下班途中的交通意外有12件，執行職務時死亡與交通意外有關者有6件，與交通意外案件共有18件，占20件的9成。

顏旭明指出，清潔隊員為維護環境整潔，不管清晨、深夜或節日、假日，常需要在交通高峰時間或光線不足的情況下工作、通勤，也需駕駛垃圾車、資收車沿線、定點收集廢棄物，交通安全為首要課題，呼籲民眾或駕駛看到清潔隊員、垃圾車資收車在路上作業時，能放慢行車速度，保持安全距離。

因應明天就是中秋節，不少民眾烤肉過節，過去有民眾將使用過的卡式瓦斯罐，直接裝進垃圾袋丟垃圾車，導致爆炸起火波及清潔隊員。環境部今也再度提醒，烤肉用的瓦斯罐等高壓氣瓶務必確認用完、單獨打包，丟棄時要加註警語並丟資源回收車，以免垃圾車壓縮時造成爆炸，此外，使用過的木炭、火種也一定要確認熄滅再丟棄。

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