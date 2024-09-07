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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

憂明年徵碳費恐影響企業競爭力　藍委：別肥了政府瘦了百姓

▲▼國民黨團召開 內政布2.0 數位身分證文件塗黑政府怕什麼 記者會 許宇甄 徐巧芯 張智倫。（圖／記者屠惠剛攝）

▲許宇甄。（圖／記者屠惠剛攝）

記者崔至雲／台北報導

明年1月開始起徵碳費。國民黨立法委員許宇甄表示，雖然這是必然要走的路，但高額的費率恐怕影響企業競爭力，也會轉嫁給消費者，導致通貨膨脹率再往上飆高，政府做出相關政策前應該要有緩衝機制，不要肥了政府瘦了百姓。

許宇甄指出，根據主計總處發布的8月消費者物價指數（CPI）年增率高達2.31%，已連續第四個月超出2%警戒線，房租、外食的漲勢也未停歇，加上掛號費、油價也跟著調漲，九月各級學校剛開學，家長、學生、上班族的生活負擔越來越重，基本工資調漲，但受雇者實質經常性薪資卻是連續三年負成長，房價、物價居高不下，人民痛苦指數不斷攀升，若再加徵高額碳費，最後受苦的還是一般老百姓，政府一定要有配套，不能冒然制定高額費率。

許宇甄再指出，依據「碳費收費辦法」，預估全台有1.5億噸碳排放會被收取碳費，若每噸收費200元，政府就能多徵收300億元，若每噸1000元，政府能多徵收1500億元，這些費用廠商不會自己買單，最終勢必轉嫁給消費者，碳費雖然是對廠商課徵，但最後承擔這些費用的還是全國民眾，這等於是政府對全民的變相「加稅」，受惠的只有賴政府。

許宇甄強調，我國工業及服務業受僱員工約842萬人，受雇者的薪資中位數僅有52萬元，人數佔全體受雇者68%，再觀察112年實質經常性薪資及實質總薪資數據，因為受到物價上漲與經濟因素等影響，雙雙呈現負成長，我國勞工薪資偏低問題一直未能獲得改善，長期面臨高房價、高物價的問題，生活早已苦不堪言，環境部此時再徵收碳費，無疑是趁火打劫、雪上加霜，雖說這是法律要求，但環境部一定要考量社會現狀，訂定緩衝機制，千萬不要冒進制定高費率，導致綠色通膨，使民眾受害。
 

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