　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

廢棄漁網威脅珊瑚礁生態　彭啓明親自潛入6米深海底清理

▲環境部長彭啓明潛入6米海底執行廢棄漁網清理工作。（圖／環境部提供）

▲環境部長彭啓明潛入6米海底執行廢棄漁網清理工作。（圖／環境部提供）

記者楊惠琪／台北報導

漁業作業因廢棄漁網沉落破壞珊瑚礁生態，環境部長彭啓明今率領團隊前往澎湖尖山電廠外海實地清除海底覆網，彭啟明親自穿著潛水裝備，潛到水下6米深處督導海底覆網的清除工作，總計清除海底覆網80公斤。環境部表示，將積極推動「刺網實名制」從源頭管理，減少廢棄漁網具的產生。

彭啓明今率領環境管理署長顏旭明、南區環境管理中心主任石秉鑫等人，前往澎湖尖山電廠外海實地清除海底覆網，受到海象影響，彭啓明潛到水中6米深處，親自督導海底覆網的清除作業，本次共清除海底覆網80公斤，立委楊曜也到場關切覆網清除狀況。

[廣告]請繼續往下閱讀...

彭啓明表示，澎湖縣為台灣漁業重鎮，漁港數量為全台之首，漁業作業中所造成的廢棄漁網沉落至海底，不僅造成海洋生物的危機，也嚴重破壞珊瑚礁生態。透過行政院核定「向海致敬」計畫，環境部、農業部與海委會及地方政府共同執行「刺網實名制」等管理機制，由前端刺網漁具標示管理與流失通報機制，到後端的漁港暫置區設置及回收獎勵機制，落實「清理」、「減量」、「去化」等政策主軸，期望透過網具溯源追蹤管理的機制，減少廢棄漁網具的產生。

環境部指出，自2021年起補助澎湖縣政府辦理海底覆網清理工作，自2021年起至今年8月31日止，累計清理重量約7萬6800公斤。環境部另與各部會及地方持續落實「定期清」、「立即清」及「緊急清」清理機制，自2020年至今年7月累計清理海岸廢棄物7865.9公噸。

▲環境部長彭啓明潛入6米海底執行廢棄漁網清理工作。（圖／環境部提供）

▲環境部長彭啓明潛入6米海底執行廢棄漁網清理工作。（圖／環境部提供）

ET快訊
超越川普！拜登當總統「休假532天」　一般美國人要累積48年
超商店員煮咖啡堅持「1動作」！　8千網友讚爆：稀有
63歲巴西市長「3P床戰長髮辣妹」　影片遭瘋傳
飯店毛巾用完不要丟地上！　日房務員曝正確位置：感謝
快訊／國家警報響　大雷雨襲4縣市

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

六福村下午4點半免費入場　魏嘉瑩、宇宙人等樂團壓軸演出

台灣20金稱霸達文西發明展！小學生創意「膠布變雙面膠」拿金牌

火車站為何叫「月台」？他曝一張「鐵軌交叉照」網秒懂：長知識

鐵道局廠商施工誤觸「台鐵電車線受損」　嘉義=民雄單線行車1小時　

超商員工煮咖啡堅持「1動作」！8千網友讚爆：要珍惜稀有店員

女友3台手機「他懷疑被綠了」　真相傻眼！內行認證：能吃免費的

快訊／國家警報大響　大雷雨襲擊4縣市

男友誇17歲打工妹可愛「還想加LINE」　她聽1句話心碎提分手

廢棄漁網威脅珊瑚礁生態　彭啓明親自潛入6米深海底清理

老婆外遇懷孕「蒐證3個月」遭搶先提離婚！他冷靜1舉動　結局爽爆

蹦闆「賭一口氣」對打統神少賺千萬　「打輸就隱退」：不像他講了都不做！

Bruno Mars高雄開唱5.5萬人朝聖　嘴甜改唱中文：寶貝我好想你

帶2孩搭捷運被嫌太吵制止　婦人喊救命提告：他想打人

王彩樺赴日「買5個包.訂2個包」　請地陪帶路血拚：最瘋狂的一次

Ella拱阿信「台上親親」忘記已婚XD　他喊話「若S.H.E合體」：可以借位！

大谷翔平破紀錄一擊！ 達成首位「45轟45盜」

週刊爆柯文哲收1500萬 館長批：台灣文化大革命

澳女把貓包成聖誕禮物　淡定貓吸2300萬次收看

ASMRZ揪網紅美鳳老師「晚安大小姐」　雙人組喊話李多慧：一起跳舞吧

6歲弟喊海盜船超無聊　上船後臉崩：好恐怖！

六福村下午4點半免費入場　魏嘉瑩、宇宙人等樂團壓軸演出

台灣20金稱霸達文西發明展！小學生創意「膠布變雙面膠」拿金牌

火車站為何叫「月台」？他曝一張「鐵軌交叉照」網秒懂：長知識

鐵道局廠商施工誤觸「台鐵電車線受損」　嘉義=民雄單線行車1小時　

超商員工煮咖啡堅持「1動作」！8千網友讚爆：要珍惜稀有店員

女友3台手機「他懷疑被綠了」　真相傻眼！內行認證：能吃免費的

快訊／國家警報大響　大雷雨襲擊4縣市

男友誇17歲打工妹可愛「還想加LINE」　她聽1句話心碎提分手

廢棄漁網威脅珊瑚礁生態　彭啓明親自潛入6米深海底清理

老婆外遇懷孕「蒐證3個月」遭搶先提離婚！他冷靜1舉動　結局爽爆

台南前議長吳健保病逝！享壽74歲　涉假球案今年5月假釋出獄　

花蓮外海台貨輪船員「髖骨跌傷」無法行走　黑鷹吊掛救援

蔡瑞雪現身酒會「一半車頭燈外露」！一轉身⋯真實身材全被拍 震撼1.5萬人

東引鄉民深夜突敗血性休克　海巡派艇急送南竿就醫

超越川普！拜登當總統「休假532天」　一般美國人要累積48年

六福村下午4點半免費入場　魏嘉瑩、宇宙人等樂團壓軸演出

澎湖五星酒店傳溺水！9歲男童一度命危　直升機後送高雄撿回一命

台灣20金稱霸達文西發明展！小學生創意「膠布變雙面膠」拿金牌

陳水扁PO柯文哲合照「同是天涯淪落人」　陳昭姿：是感慨、疼惜

台灣拔河U23代表隊　女子500公斤世錦賽奪金

女騎士等紅燈1分鐘極速更衣　「脫剩黑色小可愛」眾人看呆

生活熱門新聞

當眾試用飛機杯！網紅猛噴不明白液

高雄街頭塞到爆　捷運站恐怖人潮曝光

可能有雙颱！　今雨擴全台

快訊／今全台變天！　大雷雨轟3縣市

中秋節是「極陰日」！4生肖易沖煞不宜外出

護理師被吼「叫院長來」溫柔反擊　醫：決定公布照片

iPhone展示機「電池健康度驚呆他」　一票果粉崩潰

女大生暑假娃娃機店打工　一個月薪水10元

大排骨3菜便當「只要50元」！一票喊：太扯

沒空管《拳上》館長吼「老子要救人」！網：要劫獄嗎

行人死亡不減反增　新交長陳世凱出招！基層警批：政策不是打電動

婆婆規定2個月才能回娘家1次　她1招反擊

涮涮鍋牛舌「薄到透明」！　吸790萬人瀏覽驚嘆刀工超強

快訊／4縣市有感！05：53規模4地震　最大震度3級

更多熱門

相關新聞

澎湖船長失足落海！失聯5小時遺體找到了

澎湖船長失足落海！失聯5小時遺體找到了

澎湖縣馬公市7日發生落水意外，74歲陳姓船長上岸時不慎失足落海，消防局獲報以後，立即出動第一大隊、馬公分隊共3車1艇8人前往現場搜救。經過約5小時左右，潛水人員在水下發現了陳姓船長，不過已經明顯死亡，詳細案發原因仍待釐清。

台灣天空驚現「雲海嘯」奇景　居民看傻

台灣天空驚現「雲海嘯」奇景　居民看傻

憂明年開徵碳費影響企業競爭力　藍委：別肥了政府瘦了百姓

憂明年開徵碳費影響企業競爭力　藍委：別肥了政府瘦了百姓

2025年起徵碳費　彭啓明：不要恐慌綠色通膨

2025年起徵碳費　彭啓明：不要恐慌綠色通膨

2025將徵碳費！藍委憂「綠色通膨」　建築、汽車、娛樂產業衝擊大

2025將徵碳費！藍委憂「綠色通膨」　建築、汽車、娛樂產業衝擊大

關鍵字：

環境部彭啓明澎湖廢棄漁網珊瑚礁

讀者迴響

熱門新聞

當眾試用飛機杯！網紅猛噴不明白液

車停國道路肩想換駕駛！男一下車就被撞飛　送醫不治

高雄街頭塞到爆　捷運站恐怖人潮曝光

女大生法國愛上人夫！返台衝摩鐵至少13次

可能有雙颱！　今雨擴全台

繳千萬元棺材本全泡湯！2期未繳退會　爺嬤高喊：還錢來

瑤瑤看火星人演唱會「超亮衣服穿整場」

快訊／今全台變天！　大雷雨轟3縣市

快訊／歐弟未婚3度當爸「老婆生了」

煙火直射2000人觀眾席！驚悚現場影片曝光

港日混血女網紅「拍無碼AV」收入近億！觸法遭逮

中秋節是「極陰日」！4生肖易沖煞不宜外出

完婚幾小時溜去找小三　新郎偷情路上遭射殺亡

專家揭iPhone隱藏功能　電池續航力增1倍

護理師被吼「叫院長來」溫柔反擊　醫：決定公布照片

更多

最夯影音

更多

蹦闆「賭一口氣」對打統神少賺千萬　「打輸就隱退」：不像他講了都不做！

Bruno Mars高雄開唱5.5萬人朝聖　嘴甜改唱中文：寶貝我好想你

帶2孩搭捷運被嫌太吵制止　婦人喊救命提告：他想打人

王彩樺赴日「買5個包.訂2個包」　請地陪帶路血拚：最瘋狂的一次

Ella拱阿信「台上親親」忘記已婚XD　他喊話「若S.H.E合體」：可以借位！

熱門快報

L’Étape環法自行車挑戰賽

L’Étape環法自行車挑戰賽

現在報名享有「東森獨家運動鼓勵金」報名費$200折抵，記得輸入序號ETLETAPE241130

超舒壓療癒甜點自己動手做

超舒壓療癒甜點自己動手做

「文里補習班」開課啦！用優格+水果+蜂蜜腰果，DIY輕鬆無負擔的療癒甜點

ETtoday夏日七逃企劃

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面