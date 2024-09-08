廢棄漁網威脅珊瑚礁生態　彭啓明親自潛入6米深海底清理

▲環境部長彭啓明潛入6米海底執行廢棄漁網清理工作。（圖／環境部提供）



記者楊惠琪／台北報導

漁業作業因廢棄漁網沉落破壞珊瑚礁生態，環境部長彭啓明今率領團隊前往澎湖尖山電廠外海實地清除海底覆網，彭啟明親自穿著潛水裝備，潛到水下6米深處督導海底覆網的清除工作，總計清除海底覆網80公斤。環境部表示，將積極推動「刺網實名制」從源頭管理，減少廢棄漁網具的產生。

彭啓明今率領環境管理署長顏旭明、南區環境管理中心主任石秉鑫等人，前往澎湖尖山電廠外海實地清除海底覆網，受到海象影響，彭啓明潛到水中6米深處，親自督導海底覆網的清除作業，本次共清除海底覆網80公斤，立委楊曜也到場關切覆網清除狀況。

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彭啓明表示，澎湖縣為台灣漁業重鎮，漁港數量為全台之首，漁業作業中所造成的廢棄漁網沉落至海底，不僅造成海洋生物的危機，也嚴重破壞珊瑚礁生態。透過行政院核定「向海致敬」計畫，環境部、農業部與海委會及地方政府共同執行「刺網實名制」等管理機制，由前端刺網漁具標示管理與流失通報機制，到後端的漁港暫置區設置及回收獎勵機制，落實「清理」、「減量」、「去化」等政策主軸，期望透過網具溯源追蹤管理的機制，減少廢棄漁網具的產生。

環境部指出，自2021年起補助澎湖縣政府辦理海底覆網清理工作，自2021年起至今年8月31日止，累計清理重量約7萬6800公斤。環境部另與各部會及地方持續落實「定期清」、「立即清」及「緊急清」清理機制，自2020年至今年7月累計清理海岸廢棄物7865.9公噸。





▲環境部長彭啓明潛入6米海底執行廢棄漁網清理工作。（圖／環境部提供）