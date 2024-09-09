碳費起徵價「每公噸300至500元」每2年檢討　最快9月底拍板

▲國內碳費每公噸擬開徵300元至500元，正式費率最快9月底拍板。（圖／取自免費圖庫pixabay）

記者楊惠琪／台北報導

環境部今天上午召開第5次碳費費率審議會，審議委員經過4個小時討論，正式費率仍未拍板，初步建議一般費率每公噸區間為300至500元，之後每2年進行檢討和調升，優惠費率則到下次會議再討論，正式費率預計最快9月底拍板。

環境部氣候變遷署副署長黃偉鳴會後指出，今天在會議中碳費尚未正式拍板，審議委員建議一般費率起徵價格區間為300至500元，每2年進行檢討和調升，至於2030年以後的一般費率價格，委員初步建議一般費率在1200元到1800元左右。

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黃偉鳴進一步指出，若企業願意自主減量就能適用優惠費率，與會委員認為，優惠費率本身應該要有足夠的誘因，必須跟一般費率有所區隔，對徵收對象執行減量工作才有誘因，但優惠費率今天並沒有提出建議草案，將在第6次碳費審議會討論，預計在9月底、10月初召開，屆時一般費率和優惠費率可望拍板定案。

為建構我國碳定價制度及穩定推動減碳工作，環境部日前正式公告「碳費收費辦法」、「自主減量計畫管理辦法」及「碳費徵收對象溫室氣體減量指定目標」等碳費3子法，宣告台灣邁入碳定價時代。

環境部氣候變遷署說明，碳費徵收標準為年排放量2.5公噸以上，推估收費對象約281家企業（約500廠），其中141家為上市櫃公司，收費對象溫室氣體排放量約155萬公噸二氧化碳當量（CO2e），約占全國總排放量54％。

氣候變遷署指出，碳費費率預計將在今年10月底前完成審議，費率包括一般費率與二種優惠費率，目標在今年底公告，明年元旦生效。為了讓碳費徵收對象有足夠時間評估2030年可達成減量目標，並提出自主減量計畫，2025年會讓徵收對象進行申報但不繳費，到2026年才根據2025年的排放量及適用優惠費率繳費。