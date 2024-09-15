南韓網咖消失中！7年來「3000間停業」　基本工資調漲是主因

▲南韓網咖數量逐年下降。（圖／達志影像）

記者羅翊宬／編譯

電競產業在南韓發展相當成熟，網咖更是散佈在南韓各大城市的角落。不過近年來，在受到新冠疫情的影響後，隨著電費與人事成本費用逐年上漲，加上電腦線上遊戲並無受矚目的大作問世，網咖的數量開始明顯下降，7年內停止營業的網咖數更是逼近3成。

根據韓媒《中央日報》，南韓國稅廳今（15）日發佈「全國100大生活業種統計」資料，結果顯示南韓全國的網咖數量從2017年的1萬648間，今年只剩下7484間，7年來減少了29.7%，且網咖數量逐年明顯下降，尤其去年還有8011間，等於去年和今年相比就減少了12.3%，網咖消失的速度比起新冠疫情時期更為驚人。

觀察南韓各地區2017年至今年的網咖數量，釜山從2017年的749間網咖至今年只剩下386間，等於7年來減少了48.9%，減少幅度創下各地之最，接著是全羅北道（-40.8%）、大邱（-40.6%）、首爾（-38.9%）、蔚山（-36.2%）、慶尚南道（-29.2%）、濟州島（-29.2%）、慶尚北道（-27.4%）。

至於世宗市，則是因為年輕族群占人口比例較高，因此7年來網咖的數量只減少5.6%。

報導指出，其實造成南韓網咖數量減少的原因相當複雜，包括手機遊戲市場的成長，導致PC電腦遊戲的需求逐年萎縮。

韓國文化產業振興院所發行的《遊戲白書》分析，2022年手機遊戲銷售額占比為64.4%、電腦遊戲只剩下28.6%，不過10年前的2012年，電腦遊戲銷售占比為86.8%、手機遊戲為10.1%，10年以來手機遊戲與電腦遊戲的地位出現反轉。

隨著智慧型手機問世、且發展愈趨成熟，相較於電腦遊戲，如今的青少年世代更早接觸的是智慧型手機，使得青少年漸漸失去前往網咖消費的必要，韓國青少年政策研究院2021年的資料也顯示，青少年的手機普及率為98%。

在首爾市廣津區經營網咖的50歲李姓業者感嘆，「青少年原本是網咖主要客層，但近年來訪數卻明顯減少。因為手機遊戲市場不斷成長，但吸引使用者回流的電腦遊戲大作卻遲未問世。」

另外，網咖業者們也感嘆，如今隨著電費與人事成本不斷上漲，加上昂貴的房租，這些固定支出令他們感到吃不消，包括明年最新法定時薪將突破1萬韓元（約新台幣240元），對於24小時營業的網咖而言，必須負擔上漲的電費、夜間或假日加班補貼。