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快訊／「賓利女警」詐加班費+油錢　求輕判拘役二審判決出爐

▲▼「賓利女警」邱薏瑄因擔任警職期間，涉詐領加班費與油錢，一審被判刑8月，上訴台北地院二審請求改判拘役。（圖／記者黃哲民攝）

▲「賓利女警」邱薏瑄因擔任警職期間，涉詐領加班費與油錢，一審被判刑8月，上訴聲稱真心懺悔，請求改判拘役。（圖／記者黃哲民攝）

記者黃哲民／台北報導

被稱為「賓利女警」的邱薏瑄去年（2023年）任職台北市中山警分局期間，擅離崗位逃勤卻報加班費，又開警車接送男友騙取公務油料，共詐得1079元，一審依詐欺等罪判她3月徒刑、另5月徒刑得易科罰金，邱女上訴爭取改判拘役，聲稱真心懺悔、已受非常大的教訓，台北地院二審今（16日）宣判，上訴駁回，全案定讞。邱女今天未到庭聽判。
 

邱薏瑄日前出庭，打悲情牌表示另犯貪污案一審被判刑，雖獲交保但不可能回任警職，正努力找工作重回社會，目前與母親及外婆同住台中，她從小由外婆帶大，現專心照顧年邁失智的外婆起居，並在教會當志工帶領長輩與孩子們參與活動做公益。

邱薏瑄自稱「一時思慮不周」，犯下本案錯誤，已受非常大的教訓，她真心懺悔，4度請求法官給她一個「改判拘役的機會」。辯護律師主張，本案邱女認罪原獲緩起訴、附加公益捐4萬元，後因另犯貪污案在新北地院審理，本案才改為起訴，本案犯罪金額不高，雖沒資格爭取緩刑，但應可獲更輕處罰。

▲▼ 北市「賓利女警」邱薏瑄遭起訴。（圖／資料照）

▲「賓利女警」邱薏瑄擔任警職期間，常高調炫富惹議，又因交遊複雜而被警局重點輔導。（圖／資料照）

檢方指當初給邱女緩起訴，是尚未爆發另涉貪污案，本案一審已給邱女易科罰金機會，不宜再輕判，否則有違國民感情，更不能給緩刑，不然可能是執法人員因職務行為犯詐欺罪獲緩刑首例，若另案貪污有罪定讞，也會被撤銷緩刑，結果「又白忙一場」。

現年30歲的邱薏瑄畢業於警專31期，2014年分發擔任警職、月薪約6萬元，卻常高調炫富，不僅公餘愛穿戴名牌，任職中山警分局時更開高檔賓利車上下班，被稱為「賓利女警」，2015年她搭高鐵赤腳跨坐相鄰3座位自拍PO網，聲稱「不喜歡座位旁有人，所以3個位子全買了」，因而惹議，外傳邱父是航太公司執行長，家境優渥。

本案源於邱薏瑄2023年3、4月任職中山警分局警備隊員時，被抓包逃勤外出曠職3小時多，卻報加班費975元，又開警車充當小黃接送男友和朋友，詐取公務油費104元。北院一審依2個詐欺取財罪，合併判刑5月、得易科罰金15萬元，1個公務員假借職務機會詐欺得利罪，判刑3月。

邱薏瑄原本就因交遊複雜等因素，被警局列為重點輔導對象，本案被揭發後，她被調往北市南港警分局，隨即又查出她在中山警分局期間，另涉利用職務私查他人個資外流，又勾結詐團男友郭之凡，編造俗稱「擊落三聯單」的不實搜索扣押筆錄，助上游黑吃黑300萬元，還企圖在另一單黑吃黑買賣索賄700萬元未遂。

新北地院一審審理邱薏瑄所涉貪污案，今年（2024年）7月依違背職務要求賄賂等罪判刑11年、另1年徒刑得易科罰金36萬5000元，可上訴。

邱薏瑄本案緩起訴因貪污案被撤銷，且她開警車送男友去的地方，正是詐團在新北市新莊區據點，當時還被轄區警方誤會友軍跨轄辦案，犯行被揭露後引起更多非議。邱女因貪污案被羈押禁見期間，已被北市警局免職，她在本案出庭時聲稱家境普通、名下無不動產。

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