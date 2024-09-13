徐巧芯大姑劉向婕捲洗錢案遭收押　共犯出庭吐槽：幫她跑腿被牽連

記者黃哲民／台北報導

國民黨立委徐巧芯丈夫的姊姊劉向婕與老公杜秉澄，被控利用虛擬貨幣交易幫詐團洗錢，涉犯加重詐欺取財、洗錢與《組織犯罪防制條例》等罪嫌，台北地院今（13日）傳訊共犯林于倫開庭，林男不認罪，堅稱跟劉女有交情，才幫杜男處理虛幣金流，並一再確認資金合法性，強調「不合法的我不要」，杜保證會篩選客戶卻出事。

▲徐巧芯大姑劉向婕與丈夫杜秉澄涉利用虛擬貨幣交易幫詐團洗錢，共犯林于倫（中）是劉女好友，13日到台北地院出庭不認罪。（圖／記者黃哲民攝）

法官先前於本周一（9日）傳訊擔任劉向婕助理的共犯吳沂珊，她認罪求緩刑，指杜秉澄自稱合法幣商、劉向婕也沒說從事違法，她當時有正職工作，利用空閒幫杜男2人做事，完全聽從劉女指示、沒多問細節，雖向劉女領現金月薪，但非意圖獲取不法利益，願全部繳回。

▲徐巧芯大姑劉向婕與丈夫杜秉澄涉利用虛擬貨幣交易替詐團洗錢，同案共犯吳沂珊是杜男高中學妹、擔任劉女助理，9日到台北地院出庭認罪求緩刑。（圖／記者黃哲民攝）

吳沂珊和林于倫的供詞都對劉向婕不利，劉女和杜秉澄至今在押，起訴移審時，杜男聲稱因爆料徐巧芯涉及3件弊端，在看守所遭「特別安檢」，林男今庭訊更稱最初劉母替他找的律師「指引我應訊」，但換成現任律師後「我的陳述就出於自由意志」，使本案益增敏感性。

吳沂珊（32歲）是杜秉澄（36歲）的高中學妹，林于倫（40歲）是劉向婕（40歲）好友，杜秉澄、劉向婕夫妻被控自2023年3月起，涉利用虛幣交易為詐團建立「後端水房」，藉此洗錢2753萬餘元，杜男夫妻抽3%佣金，其中1%給林男、給吳女月薪3萬元，林男和吳女分別提供公司或個人帳戶給杜男夫妻使用，將現金轉為虛幣回流給詐團。

林男今年（2024年）3月到案被羈押近4個月，7月17日起訴移審獲准交保50萬元，今下午是交保後首度出庭。他否認犯罪，聲稱基於跟劉向婕交情，幫杜秉澄處理虛幣交易金流，他解釋扣案對話紀錄提到「1車2車3車4車」，是區別買幣資金的「乾淨程度」，1車最髒、4車最乾淨。

▲徐巧芯大姑劉向婕與丈夫杜秉澄涉利用虛擬貨幣交易幫詐團洗錢，同案共犯林于倫是劉女好友，13日到台北地院出庭不認罪。（圖／記者黃哲民攝）

法官質疑他堅持只做「3、4車」，是否知道髒錢來源，林于倫堅稱不知資金來自詐團犯罪所得，而是杜秉澄常說些聽不懂的「行話」，杜男說「3、4車基本乾淨」，他理解為合法，所以不碰佣金較高但違法風險也很高的金流，期間一再跟杜男確認只做合法、「不合法的我不要」。

林于倫指稱，杜秉澄保證過濾、篩選客戶身分，不跟不乾淨的人合作。他建議杜男每次臨櫃提款45萬元就好，是因杜男一直要他跑腿去銀行，但領現50萬以上會被行員不斷查問來源跟用途，連銀行經理都來關心，他覺得很煩，搞得自己好像是很奇怪的人。

▲徐巧芯大姑劉向婕（左）與丈夫杜秉澄（右）涉利用虛擬貨幣交易為詐團洗錢，起訴後繼續羈押禁見至今。（資料照／記者劉昌松攝）

林于倫強調，不是怕銀行查核金流有無違法，而是他有自己的事要做，不想為杜秉澄浪費自己太多時間，杜男允諾給的酬勞微薄、他根本沒賺，最後也完全沒給，「我卻還要在銀行耗時間，我無利可圖」，只想趕快弄一弄走人。

辯護律師為林于倫聲請傳喚杜秉澄、劉向婕，與吳沂珊作證對質，證明他沒參與杜男夫妻核心業務、不知從事洗錢等犯行，另聲請傳喚林男另案涉犯洗錢罪嫌獲不起訴的辯護律師羅盛德，證明林男曾諮詢羅男得知幫處理虛幣交易沒違法。

檢方認為羅盛德跟本案無關、不同意傳喚，否則林于倫事先徵詢過的人都要傳喚，會問不完。法官諭知評議後決定。本案下周五（20日）上午9點30分再開庭，將提訊杜秉澄或劉向婕進行準備程序。