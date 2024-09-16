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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

黃珊珊搬法條洗白京華城案！　游淑慧揭「2問題」：等於自證圖利

▲▼民眾黨【集結！為台灣的司法正義站出來！】公民怒吼第一站，黃珊珊。（圖／記者周宸亘攝）

▲民眾黨立委黃珊珊。（圖／記者周宸亘攝）

記者郭運興／台北報導

民眾黨主席柯文哲深陷京華城案，民眾黨立委黃珊珊稱柯市府以「細部計畫」規劃容積率，是全國一致標準，更點出《台北市都市計畫施行自治條例》第25條說明。對此，國民黨台北市議員游淑慧今（16日）表示，黃珊珊搬出這條更慘，等於自證圖利，本來京華城號稱是「自提計畫」，但現在黃前副市長坦承，原來柯市府是發動方，主動幫京華城修都市計畫？為什麼獨獨要給「京華城」容積？黃珊珊說查了很久才搞懂，但顯然還是沒搞懂。

游淑慧於臉書表示，要幫柯文哲爭取清白，他能理解，但黃珊珊一出手，不是幫阿北戰清白，而是洗白京華城容積率，這又是什麼橋段？這兩三個月有許多非都市計畫的學者，突然媒體投書為京華城容積率洗白，而民眾黨最近的懶人包論述，剛好如出一轍，先不說這些論述的發動者和動機為何，但民眾黨卻連抄都抄錯。

游淑慧指出「2點問題」，首先，民眾黨的圖表引用《都市計畫法台灣省施行細則》第34條之2，「非都更區域的增額容積20%上限原則」，並稱這是地方政府的權責。但地方政府的權責，所以市政府就能想給誰就給誰？而且原來他們是台灣省省長、省議員，而非台北市長、市議員，台北市有自己的自治條例和施行細則不用硬要扯台灣省。

游淑慧指出，最重要的是34條之2講的是30年以上、5層樓以下的公寓。京華城是嗎？越扯越錯了。更巧合的是，這次黃珊珊所持的理由和8月29日沈慶京被約談當天，威京集團發出的新聞稿是立場一致，兩者再透過報紙、電視新聞放送論點出去，羈押中的諸多被告都可以看到黃珊珊和威京的說法，這樣的「異口同聲」，在法界人士看來，不知有沒有隔空串供的疑慮？

游淑慧再指，第二，黃珊珊又搬出《台北市都市計畫施行自治條例》第25條說「都市計畫地區內，市政府認為土地有合理使用之必要時，得擬定細部計畫規定地區內土地及建築物之使用，基地面積或基地內應保留空地之比率、容積率、並依本法第23條規定程序辦理。」黃珊珊搬出這條更慘，等於自證圖利。

游淑慧說，本來京華城號稱用的是都市計畫法24條「自提計畫」，也就是規定容獎的細部計畫，是他們土地所有權人自提的，市府和都委會只是協助審查通過。但現在黃前副市長坦承，是北市府認為有必要主動幫京華城案修的，這也證實了109年7月京華城的提案說明中，強調容獎計畫是他們與市府共同協商出來的。

最後，游淑慧強調，原來柯市府是發動方，主動運用自己權限，給京華城創設容獎，主動幫京華城修都市計畫？真是一句話害慘公務員。請問為什麼柯市府獨獨認為有必要給「京華城」容積？別人都沒必要？黃珊珊說她查了很久才搞懂，但顯然還是沒搞懂。

 ★未經判決確定，應視為無罪

▼國民黨台北市議員游淑慧。（圖／記者陳家豪攝）

▲▼國民黨台北市議員游淑慧受訪。（圖／記者陳家豪攝）

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