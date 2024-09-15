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不做家事就被念！夫挺媽「媳婦應該分擔」　網戰翻：分開住吧

▲▼親子,母女,婆媳,婆婆,媳婦,夫家。（圖／CFP視覺中國） 

▲當媳婦就一定要什麼家事都會做嗎？（示意圖／CFP）

網搜小組／曾筠淇報導

「連老公也覺得當媳婦就應該要替自己的媽媽分擔！」近日有網友發文表示，她只要不願意做家事，就會被說得很難聽，甚至會被趕回娘家，難道當媳婦就一定要什麼事情都會做嗎？貼文曝光後，引發網友討論。

女網友在臉書社團「毒姑九賤婆媳討論區」上發文拋問，「當媳婦的家事一定要什麼都要會做嗎？」這個問題讓她困擾許久，是否有人和她一樣？

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原PO表示，不論是煮飯、掃地、拖地還是洗衣服，只要有家事她不願意做，就會被講得很難聽，「就是認為當媳婦這些事就一定要做！」更讓她無奈的是，連丈夫也覺得媳婦應該替自己的媽媽分擔家務，並且孝順長輩，「不然下場就是動不動就被趕回娘家、離婚、東西收一收滾回娘家」。

貼文曝光後，大票網友都認為，「那就回娘家啊！家事是互相分擔，不是媳婦的責任」、「不論男女都不應該被任何形式的勒索，結婚不是嫁給誰也不是娶了誰，是雙方共同願意一起生活經歷風雨」。還有網友直呼，「你就真的回娘家，很好呀」、「怎麼會有這麼讚的要求？回娘家很讚欸」、「為何現在還會有這麼傳統的媳婦？直接回娘家很好啊」。

不過也有網友表示，「我只說我關注到的重點：分擔。住一起，幫婆婆分擔，應該啊，這是互相尊重」、「如果媳婦在夫家，什麼都不願意做呢？公主習性？說得不清不楚，分開住吧！萬事自己來，什麼事都沒有」、「雖然說不是你應該全都要會，但住一起的話，應該是全部的人一起分擔，只丟給婆婆、只丟給媳婦都是不對的，家事不是女人的事，是家庭成員的事」。

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