日本抹茶驚人新發現！Syoss神級洗髮露全新體驗　抗屑控油長效有感

▲Syoss絲蘊抹茶洗髮露，抹茶精華含有137倍茶多酚²。

生活中心／綜合報導

台灣的高溫潮濕氣候常讓頭皮面臨諸多挑戰，從惱人的出油、頭皮屑，到令人不適的頭皮癢和異味等問題。就連日本知名藝人、Syoss日本區域代言人三宅健也深諳照顧頭髮的困擾，他在最新廣告中不僅分享了自己對居家護髮的熱愛，更透露了自己在家中打造「居家沙龍」的小秘密。順應這股來自日本的護髮熱潮，Syoss絲蘊以日本尖端美髮科技為基礎，專為亞洲人髮質量身打造了新品抹茶去屑控油洗髮露，不僅承襲了日本對美髮的極致追求，更專門針對台灣的氣候特點進行調整，讓台灣女性也能輕鬆擁有如日劇女主角般的秀髮美感。

許多網友使用後擺脫油頭困擾，在社群分享使用心得，掀起網友回文響應，「終於找到救星了！用了這款洗髮精後，困擾我多年的頭皮屑問題明顯改善，髮絲柔順有光澤」、「以前中午頭油到能炒菜，現在整天乾爽到懷疑人生！#頭油危機已解除」、「終於可以約會穿黑衣服了！不用再每次約會前緊張兮兮地刷肩膀」，還有網友的留言被大讚太有共鳴：「從此再也不用擔心約會對象偷瞄我的頭皮了！感謝Syoss讓我重拾約會自信」！

▲網友使用Syoss絲蘊新品抹茶洗髮露後，紛紛表示頭皮問題有明顯改善。

究竟這款洗髮露為何好評連連？原來其獨特之處在於日本抹茶精華成分！抹茶不僅是日本傳統飲品，研究人員近年深入發現其含有豐富兒茶素，具抗氧化，有助於保護頭皮和髮絲免受自由基損害，抹茶中的L-茶氨酸可能有助於舒緩頭皮不適，其提取物已被證實具有一定的抗菌作用。Syoss絲蘊新推出的抹茶去屑控油洗髮露，其抹茶精華含有高達137倍²的茶多酚，使用後可6週減緩頭屑產生³，還能散發48小時持久的清香味⁴並具有72小時的長效控油⁵能力。使用者不僅可以享受即時的清爽感，還能維持長期的頭皮健康，大大提高了產品的性價比，難怪讓消費者一試成主顧！

▲Syoss絲蘊新品日本抹茶洗髮露，抗屑控油長效有感。

網友在社群提到很多控油洗髮精洗完頭髮都會乾到像稻草，會有讓人抓狂的澀澀感，Syoss絲蘊這款抹茶去屑控油洗髮露洗完頭髮居然還是柔順的！這是因為Syoss絲蘊抹茶去屑控油洗髮露特別添加了水解角蛋白和維生素E，確保在清潔頭皮的同時也能滋養秀髮，其高達88.9%天然成份，且不含矽靈，不僅能減少環境負擔，也能降低對頭皮和髮絲的刺激，尤其適合敏感性頭皮的人群。

▲Syoss絲蘊抹茶洗髮露成份天然，不含矽靈。

沙龍品牌Syoss絲蘊一直致力於將日本頂級髮廊的沙龍體驗帶入每個人的日常生活，品牌的專業背景深深植根於日本美髮文化，為每款產品注入了日式髮廊的極致追求和精湛技藝，這次創新性地將日本的抹茶元素融入護髮概念，不僅展現了品牌對日本文化的深刻理解，也呈現了日本髮廊對自然護理的精緻詮釋，順應了消費者對天然護理的渴望，更為追求溫和純淨配方的愛美族帶來了一場日式美髮饗宴。

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▲除了抹茶洗髮露外，Syoss還有日本柚子控油蓬鬆洗髮露、白桃滋養洗護系列、山茶花極潤修護系列、藍藻淨透清潤洗護系列、海藻強健髮根洗髮露，供各種需求的消費者做選擇。

註：根據Syoss絲蘊實驗室資料提供

¹持續使用

²指原料的EGCG拉氧化劑(兒茶素)是其他對標實際組綠茶的137倍

³第三方機構合作測試62名消費者，使用產品四週並停用產品兩週期間自我評估結果，實際效果因人而異

⁴第三方機構合作測試，62名消費者使用產品一次後自我評估結果，實際效果因人而異

⁵第三方機構合作測試，62名消費者使用產品四週後自我評估結果，實際效果因人而異

