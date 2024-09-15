葡萄桑颱風估明晨生成「對台影響曝」　中秋節起雨區擴大

記者蔡亞樺／台北報導

熱帶性低氣壓TD16今（15日）下午生成，最快明清晨增強為颱風「葡萄桑（Pulasan，馬來西亞提供，水果名）」，中央氣象署預估，若未來以西北方向持續前進，可能為台灣北部、東半部帶來雨勢，而周二中秋節起水氣增加，大台北、東半部及恆春半島將有局部大雨發生的機會。

氣象署預報員張裕堯指出，中颱「貝碧佳」持續向西北西轉西方向前進，通過琉球附近海面之後，預計明日登陸中國上海，對台灣天氣沒有直接影響，但中部以北、東半部沿海、恆春半島及馬祖有長浪發生的機率。

▲熱帶性低氣壓TD16路徑預估。（圖／氣象署提供）

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至於熱帶性低氣壓TD16，張裕堯指出，預估明天清晨至上午增強為今年第14號颱風「葡萄桑」，未來路徑與貝碧佳颱風類似，以西北方向朝琉球群島前進，但登陸偏向在浙江一帶，可能為台灣北部、東半部帶來間歇性雨勢，路徑仍有不確定性，會持續觀察。

張裕堯表示，明天環境轉乾，東半部有零星飄雨，降雨偏向在午後山區，南部、中部山區有短暫雷陣雨。明晚開始至周二中秋節水氣增加，大台北、東半部及恆春半島不定時有短暫陣雨，甚至有局部大雨，桃園以南地區則多雲到晴，午後南部及苗栗以南山區有局部短暫陣雨。

▲未來天氣趨勢。（圖／氣象署提供）

他說，周三至周日台灣位於低壓帶環境，加上熱帶性低氣壓或颱風的影響，環境偏東風到北風，北部、東半部、恆春半島及馬祖有局部短暫陣雨，其他地區為多雲，午後則有局部短暫雷陣雨。

溫度方面，張裕堯指出，明天各地普遍33至36度，桃園以北包含大台北局部36度，中秋節當天桃園至新竹也可能出現37度高溫，因為偏東風沉降關係。

▲未來降雨趨勢 。（圖／氣象署提供）

他表示，中秋節過後因為低壓帶伴隨水氣，高溫略降1至2度，各地高溫落在32度至35度。另菲律賓沿海還有一個熱帶系統在發展，未來不排除有機會增強為颱風，氣象署將密切觀察。