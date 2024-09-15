嘉義東石小發財車衝入魚塭　1男1女受困被救出

嘉義縣消防局民雄分隊因為原廳舍屋齡老舊，為保障消防同仁辦公及備勤的安全，多年前縣府即著手規劃新建「民雄分隊廳舍」，在各界支持努力下，籌措工程經費及資源；3日由嘉義縣縣長翁章梁、消防局局長蔡建安及各界貴賓安及各界貴賓蒞臨現場，完工後，民雄分隊將擁有更先進的設備和更完善的訓練環境，進一步提升應對各類災害的能力，以繼續秉持「服務至上、安全第一」的宗旨，不斷提升消防救援能力，為民雄鄉親提供最堅實的安全保障。