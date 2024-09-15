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嘉義東石小發財車衝入魚塭　1男1女受困被救出

▲▼ 嘉義縣東石鄉海龍園餐廳往網寮橋附近車禍。 ，小發財車不慎開入魚塭。（圖／嘉義縣消防局提供）

▲嘉義縣東石鄉海龍園餐廳往網寮橋附近車禍 ，小發財車不慎開入魚塭。（圖／嘉義縣消防局提供）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義縣東石鄉海龍園餐廳往網寮橋附近發生車禍，消防局15日10時01分獲報後立即派遣分隊前往，現場回報為1小貨車行駛不慎摔落魚塭，有1名男性（73歲）及女性（67歲）民眾受困，救護人員立即架梯將民眾救出，所幸兩位民眾皆意識清楚、無外傷，拒絕送醫，後續交由員警處理。

▲▼ 嘉義縣東石鄉海龍園餐廳往網寮橋附近車禍。 ，小發財車不慎開入魚塭。（圖／嘉義縣消防局提供）

嘉義縣消防局提醒，駕駛開車時除遵守道路交通規則外，亦須留意車前路況等，以避免事故發生。

 
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