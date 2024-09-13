灌醉酒店妹帶回飯店！她淚傳「2字」給男友　色男剛脫褲子慘了

▲酒店妹陪客人喝酒喝到泥醉，被帶回飯店脫去衣物。（示意圖／123RF）

記者陳宏瑞／高雄報導

曾姓男子和友人相約到高雄酒吧喝酒，透過酒店經紀公司找了正妹小夢（化名）來助興，一夥人連喝3攤，小夢喝到斷片，結果被曾男等人帶回飯店，曾男趁小夢不醒人事的機會，脫去她的下半身衣物，正準備「上馬」之際，經紀公司因為聯絡不上小夢，循線找來，報警當場抓了衣衫不整的曾男，曾男雖辯稱衣物是小夢自己脫的，但法官不信，依趁機性交未遂罪判他徒刑2年。

判決指出，曾男和友人是去年3月20日零時許到高雄市某酒吧喝酒時，透過酒店經紀找了小夢來陪侍並服務，後來又前往另外2家酒店續攤，一路喝到清晨4時30分許，小夢已經喝得幾乎斷片，醉得不醒人事，離開還需要坐輪椅。

曾男於是和小夢搭計程車回到下榻的飯店，曾男與計程車司機合力將四肢癱軟小夢抬進房間，曾男趁小夢酒醉無法抗拒的機會，先脫光自己的衣服，再將小夢的長褲及內褲褪去，正準備「進一步」時，友人突然跑來敲房門，告訴曾男經紀公司因為聯絡不上小夢，已經找過來了。

曾男火速穿上衣服，隨手以棉被遮蓋小夢下半身，正準備離去時，小夢的經紀人兼男友已經帶著警察找上門，當場抓了曾男，後來也對曾男提告。

法院審理時，曾男喊冤辯稱是小夢自己脫了褲子及內褲上床的，而且他原本要離開，小夢卻主動抱著他、親吻他，兩人並沒有發生性行為。

法官根據相關事證，認為小夢當時身體癱軟無力、意識狀態模糊不清，屬於「不知抗拒」的狀態，在昏昏迷迷期間還多次傳簡訊給經紀公司說「不要」求援，剛被找到時持續有哭泣的情緒反應等情況，認為曾男辯稱兩人是情投意合的說法只是詭辯，因此仍依乘機強制性交未遂罪判處曾男徒刑2年，全案可上訴。