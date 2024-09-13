快訊／北市2警喝花酒爆「長官打下屬」　懲處出爐：各記一大過



▲北市警分隊長續攤喝花酒卻發酒瘋暴打小隊長，2人各被懲處記一大過。(圖／記者邱中岳攝）

記者邱中岳／台北報導

北市警局發生中正二分局分隊長、中山分局小隊長在餐敘後前往酒店續攤，席間爆發口角糾紛，30歲的分隊長徒手毆打50歲的小隊長，最後雙方不歡而散，北市警局督察室介入調查，發現2人確實涉足不正當場所，且有打架情事，祭出2人各1大過處分。

北市警局中正二分局偵查隊張姓分隊長、中山分局偵查隊彭姓小隊長，9月初在中山區因受1位副分局長邀約參加餐敘，結束後2人轉往中山區一家擁有200名公關小姐的知名皇家酒店續攤，但是雙方卻因細故發生口角，30歲的張姓分隊長徒手毆打50歲的彭姓小隊長，2人也不歡而散。

事後雙方對此事避而不談，但是消息不脛而走，中正二分局、中山分局督察組也介入調查，當時中正二分局偵查隊分隊長因酒醉動手毆打中山分局小隊長，小隊長並未還手。

中正二分局督察組調查，張姓分隊長原本為基層警員，後來考上官校成為2線1星警官，在偵查隊擔任分隊長職務，對於當天的失控情事表示，餐敘時喝太多，完全斷片不清楚狀況。

中山分局督察組調查表示，彭姓小隊長當天才認識張姓分隊長，在喝完酒後被張姓分隊長毆打，但是並沒有還手，事後北市警局也祭出處分，認為2人涉足不正當場所又滋事，分別處分張、彭2人各一大過。