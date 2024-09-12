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iPhone 16系列預購將開始　揭市場上最保值回收機型

記者楊智仁／綜合報導

蘋果iPhone 16系列問世，預計將在這週五（9/13）晚間八點開始預購，通路業者亦紛紛推出舊換新方案，全台最大連鎖通訊門市─傑昇通信今（11）日公布8月份二手機回收增值排行，揭露市場上最保值的回收機型，本月回收增值最高的是iPhone 13 Pro Max（1TB），回收漲幅翻倍成長的則是三星Galaxy Fold（12GB/512GB）。

▲▼iphone。（圖／廠商提供）

根據傑昇通信統計，本月二手機回收增值排行中，舊iPhone回收機型就佔一半，包含iPhone 13 Pro Max（1TB）、iPhone 14 Pro（1TB）及iPhone XS Max各容量，2018年上市的iPhone XS Max（256GB），上月殘值僅3,880元，本月突然有將近五成的補漲，而回收增值最多2,490元的iPhone 13 Pro Max（1TB），漲幅達17%，本月有17,260元的回收價，第二名的iPhone 14 Pro（1TB）回收價格不僅上漲，竟還能破2萬元，顯見iPhone保值力驚人。

▲▼iphone。（圖／廠商提供）

傑昇通信坦言，市場上較為稀缺的大容量iPhone，原本就供不應求，而隨著新機的推出，不僅可看到六年前的iPhone紛紛出來回收，大容量iPhone的回收需求也隨之增加，回收價格也維持在高點；傑昇通信也提醒民眾，手機回收殘值有漲有跌，多數會隨時間推移而減少，建議消費者趁此時機利用舊機折抵換購新機，兌換現金以作補貼，減輕荷包負擔。

而8月各品牌熱門回收機型又有哪些？傑昇通信公布2024年8月份二手機回收占比排行，在等待iPhone16新機發表前，受果粉觀望效應影響通路銷量普遍下滑，整體回收量也下探近三成；進一步觀察本月回收量最多的前五大品牌中，蘋果仍穩居冠軍寶座，市占率高達46.1%，三星則以21.4%次之，OPPO（11.5%）、及後來居上的ASUS（4.2%）、vivo（3.4%）分列第三至第五名。

▲▼iphone。（圖／廠商提供）

傑昇通信表示，根據7月二手機回收占比排行數據顯示，二手機回收市場熱度持續升溫，八月二手機回收總量比上月回落29%，顯見二手機市場因應新機迭代而減緩；此外，傑昇通信觀察，越接近iPhone 16上市發表，各品牌前三名回收機型也開始變動，最明顯的就是iPhone 12（128GB）衝到第一名，以及iPhone XR（128GB）擠下iPhone 13（128GB）前進第三名，也坐實iPhone 13或以下的用戶升級的主要原因，其實還是手機已經過時太老舊。

傑昇通信分析，消費者換機熱潮延續至八月稍有減緩，三星以21.4%的回收量占比，成為非蘋陣營龍頭，且回收數量最多的單機仍以熱銷的中階A系列為主；值得關注的是，華碩的舊機回收量持續走強，本月以4.2%的回收量占比超車vivo（3.4%），雖然Zenfone系列的回收量超前，但回收價格不如預期的高，但回收價格依市場需求浮動，若接下來有意更換新手機的消費者，與其放在家閒置，不如到通路回收換成現金，也有機會獲得較高的回收價值。

▲▼iphone。（圖／廠商提供）

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