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聯合國協進會UN宣達團前進紐約　國際記者會喊「台灣參與聯合國」

▲▼「2024年台灣聯合國協進會UN宣達團」、全美台灣同鄉會在美東時間13日於聯合國總部大樓前共同召開《Invisible Nation ! We Support Taiwan》國際記者會，呼籲聯合國夠審視2758號決議，並支持台灣成為聯合國正式且獨立的會員國。（圖／台灣聯合國協進會UN宣達團）

▲「2024年台灣聯合國協進會UN宣達團」、全美台灣同鄉會在美東時間13日於聯合國總部大樓前共同召開《Invisible Nation ! We Support Taiwan》國際記者會，呼籲聯合國夠審視2758號決議，並支持台灣成為聯合國正式且獨立的會員國。（圖／台灣聯合國協進會UN宣達團）

記者陶本和／台北報導

第79屆聯合國大會10日在紐約開議，24日至28日將進行高階代表總辯論。對此，「2024年台灣聯合國協進會UN宣達團」、全美台灣同鄉會在美東時間13日於聯合國總部大樓前共同召開《Invisible Nation ! We Support Taiwan》國際記者會，呼籲聯合國夠審視2758號決議，並支持台灣成為聯合國正式且獨立的會員國。

在這場國際記者會上，出席者包括此次宣達團團長黃淑純 、台灣聯合國協進會常務理事曾琮愷 ，以及來自台灣與美澳地區的團員二十餘人，以及紐約當地僑界代表們，向來支持台灣的波蘭網紅斯坦也到場現身力挺，眾人在諸多國際媒體前拉起布條、高掛標語，呼喊「UN for Taiwan（台灣參與聯合國）」、「Keep Taiwan Free（讓台灣自由）」等口號，共同替台灣發聲。

台灣聯合國協進會青年代表董乃昀在記者會現場以英文宣讀《台灣聯合國協進會》理事長林逸民寫給聯合國秘書長古特瑞斯（Antonio Guterres）的公開信，呼籲聯合國能夠審視2758號決議，因為台灣加入聯合國的願望長期受到不公阻礙，聯合國大會第2758號決議被錯誤地解讀為承認中華人民共和國為中國的合法政府，但這一決議的本意並未涉及台灣的主權，也未表示中國對台灣擁有主權，「我們支持美國前駐聯合國常任代表海莉於8月底在台灣發表的公開聲明，呼籲聯合國就該決議舉行正式聽證會。

台灣聯合國協進會常務理事曾琮愷也表示，今年「對中政策跨國議會聯盟」（IPAC）在台北舉行年會，一致通過決議，反對中國不當曲解《聯合國大會第2758號決議》以限縮台灣國際空間。另外，澳洲參議院、荷蘭國會也都反對中國曲解2758號決議文，所以我們在海外更要團結一致站出來反對中國曲解2758號決議文。

曾琮愷強調，當世界各國的國會都在聲援台灣，我們的立法院更應該不分黨派團結一致，通過不當曲解《聯合國大會第2758號決議》共同聲明。

全美台灣同鄉會會長陳桂鈴也指出，長期以來，每一年可以看到年老的長輩，跟我們年輕的一輩，大家團結一致，就是希望台灣能夠加入聯合國。台灣多年來爭取重新加入聯合國，面臨的主要阻力來自中共政府，因為台灣的民主和人權，正是對中共極權的最大威脅。

來自波蘭的台灣網紅斯坦強調，台灣在公民社會、人權、高科技、醫療等領域的各項發展備受矚目，其實是國際社會的一份子，不應該被排擠。對此，台灣聯合國協進會秘書長周德望也表示，「聯合國我們雖然進不去，台灣人民進不去，但是希望台灣人民的聲音能夠進去」。

宣達團成員黃榮村也強調，聯合國的宗旨強調不遺漏任何人、不歧視（忽略）任何一個國家，台灣（中華民國）擁有自己的土地、人民、政府和獨立自主的主權，不僅有權參加聯合國，也願意派出自己的代表來參與聯合國大會，共同為世界一家 貢獻心力，這樣的聲音應該要讓全世界都聽見。

▼「2024年台灣聯合國協進會UN宣達團」、全美台灣同鄉會在美東時間13日於聯合國總部大樓前共同召開《Invisible Nation ! We Support Taiwan》國際記者會，呼籲聯合國夠審視2758號決議，並支持台灣成為聯合國正式且獨立的會員國。（圖／台灣聯合國協進會UN宣達團）

▲▼「2024年台灣聯合國協進會UN宣達團」、全美台灣同鄉會在美東時間13日於聯合國總部大樓前共同召開《Invisible Nation ! We Support Taiwan》國際記者會，呼籲聯合國夠審視2758號決議，並支持台灣成為聯合國正式且獨立的會員國。（圖／台灣聯合國協進會UN宣達團）

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