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假亡者簽名偽造遺屬騙1.4億房產　台版「地面師」賺死人錢手法曝

▲蔡姓主嫌夥同里長、書記官、議員服務處主任、戶政士等公務員涉嫌偽造遺囑侵吞亡者地產。（圖／記者張君豪翻攝）
▲蔡姓主嫌夥同里長、書記官、議員服務處主任、戶政士等公務員涉嫌偽造遺囑侵吞亡者地產。（圖說下同／記者張君豪翻攝）

記者張君豪／台北報導

台北地檢署與刑事局、調查局2023年接獲北市地政局檢舉有不法集團利用偽造遺囑簽名、向地政機關申請辦理不動產過戶案件，案件如雪球般越滾越大，刑事局7月23日逮捕涉案里長、借訊涉案警察共38人，5日檢方開出10張拘票、拘提傳喚包含新北市5名里長、2名土城、新店戶政所的戶政士，以及新北地方法院書記官，今天共拘提傳喚28人到案，警訊後將涉嫌私查民眾房產資料、偽造簽名及配合不法地產公司調查鄰里獨居身亡老人房產的李、陳姓現任、卸任里長、游姓書記官、王姓、葉姓戶政士及一名新北市市議員服務處游姓主任移送台北地檢署複訊。

台北地檢署出股檢察官鄭少珏指揮刑事局、調查局、新北市、台北市、桃園市警局今年7月23日先逮捕涉案不動產開公司的蔡姓主嫌，其犯罪手法利用地政局下載未辦理繼承土地、建物列管名冊、透過賄絡警察和地政人員調閱相關資料、甚至偽造租賃契約、找鎖匠開啟這些無人繼承的房屋、入內找尋過世老人的證件、筆記等相關資料，透過蔡嫌公司員工模仿過世老人筆跡，找到土地權狀後偽造遺囑簽名，犯罪手法和知名日劇「地面師」如出一轍，手段相當惡劣。

▲蔡姓主嫌夥同里長、書記官、議員服務處主任、戶政士等公務員涉嫌偽造遺囑侵吞亡者地產。（圖／記者張君豪翻攝）

專案小組徹查後，繼7月搜索拘提新北市鄧姓前任、許姓現任里長後，今天再度拘提李姓現任里長、陳姓前任里長、約談呂姓前任里長到案。另包含新北地院游姓書記官、及某議員服務處主任傅男等人均遭約談拘提到案。

今天警方約談拘提28人到案，其中包含約談李姓里長、拘提許姓現任里長、及傳喚拘提呂姓、陳姓、鄧姓卸任里長、2次搜索行動、拘提包含任職土城、新店戶政事務所的王姓、葉姓戶政士等、新北市地院游姓書記官等5名現職公務員。

▲蔡姓主嫌夥同里長、書記官、議員服務處主任、戶政士等公務員涉嫌偽造遺囑侵吞亡者地產。（圖／記者張君豪翻攝）

新北地院先裁定蔡姓主嫌等5人羈押禁見，並扣押房屋7間、土地14筆，估計侵占市值達新台幣6千萬元，該集團利用偽造遺囑手法申請變更不動產11件，不法獲利達1億4千萬元，警訊後依詐欺、偽造文書、貪汙治罪條例等罪解送地檢。


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