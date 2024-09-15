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深偽名醫影片流竄！　販賣危險療法

▲▼英國名醫莫斯里（Michael Mosley）推廣減肥策略「5:2斷食法」聲名大噪，如今卻在希臘錫米島（Symi）失蹤。（圖／達志影像／美聯社）

▲健康專家莫茲里（Michael Mosley）早在今年6月於希臘度假時中暑身亡，近來被人創造出「深偽」影片來行騙。（圖／達志影像／美聯社）

文／中央社

專家警告，社群媒體正出現大量以數位科技創造出知名醫師的「深偽」影片，利用他們的可靠身分來推銷宣稱能治療嚴重健康問題的特效療法，實際上卻危險。

法新社報導，臉書（Facebook）和Instagram流傳的一些影片，利用電視上明星醫師的可信度來替未經試驗的糖尿病「天然」糖漿打廣告，甚至宣稱療效已經證實的糖尿病第一線藥物二甲雙胍（metformin）「可能致死」患者。

專家表示，這些詐騙行銷可能危害人命，尤其因為偽造的是像英國廣播公司（BBC）電視節目主持人莫茲里（Michael Mosley）這類受歡迎的健康專家。他已於今年稍早去世。

曾與「英國醫學期刊」（British Medical Journal，BMJ）合作這項議題的英國醫師寇瑪克（John Cormack）告訴法新社：「人們確實似乎會信任這類影片。因為很多這些媒體上的醫師花了很長一段時間塑造出值得信賴的形象，所以就算他們的說法令人難以置信，人們也會相信。」

人工智慧（AI）專家艾德（Henry Ajder）指出，這些AI製造的醫師深偽影片今年真的大量冒出，通常假冒固定出現在日間電視節目的醫師，鎖定較年長的觀眾族群。

在法國經常上電視的醫師辛姆（Michel Cymes）5月告訴法新社，針對這些利用他形象的「詐騙手法」，他正在對臉書母公司Meta採取法律行動。

英國醫師瓊斯（Hilary Jones）甚至雇用1名調查人員來追蹤他的深偽影片，其中1支影片假裝他在經常上的英國電視節目中販售1款不實的高血壓療法，還賣大麻軟糖。

瓊斯在英國醫學期刊中埋怨：「就算把這些影片下架，隔天它們又會換個名字冒出來。」

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