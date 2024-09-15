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阿湯哥奧運閉幕瘋狂秀特技！　洛杉磯奧運總裁爆「驚人酬勞」內幕

洛杉磯奧運會主席凱西沃瑟曼透露，湯姆克魯斯無償參與奧運閉幕式的演出。（翻攝X@TheCinesthetic、@mrshelby101）

▲洛杉磯奧運會主席凱西沃瑟曼透露，湯姆克魯斯無償參與奧運閉幕式的演出。（翻攝X@TheCinesthetic、@mrshelby101）

圖文／鏡週刊

「阿湯哥」湯姆克魯斯在巴黎奧運閉幕式上大展身手，一系列令人屏息的動作場面，堪稱好萊塢等級的特技秀。他的精彩演出，不僅為本屆奧運畫下完美句點，也成功地將奧運聖火傳遞至洛杉磯。而更令人驚訝的是，這位好萊塢巨星竟是免費演出，為奧運奉獻了最真摯的心意。

根據《好萊塢報導》指出，洛杉磯奧運會主席凱西沃瑟曼（Casey Wasserman）在加州出席CNBCx Boardroom: Game Plan座談會，會中提到湯姆克魯斯為巴黎奧運所做的貢獻遠超乎想像，竟是無償參與。

沃瑟曼讚嘆，湯姆克魯斯為了這段預錄特技趕場，在倫敦拍攝完《不可能的任務》後，當晚6點就搭機飛往洛杉磯，只為了在凌晨拍攝登上軍用機的畫面，不惜一切代價，最終呈現出令人驚豔的視覺效果。

阿湯哥奧運閉幕瘋狂秀特技！　洛杉磯奧運總裁爆內幕透露驚人酬勞

▲據聞湯姆克魯斯主動聯繫奧委會，希望參與閉幕式活動。（翻攝X@Olympics）

沃瑟曼表示，他們原本對湯姆克魯斯的參與程度並不抱太大的期望，「我們以為頂多就是讓他來好萊塢標誌前拍幾個小時的鏡頭，然後找替身完成剩下的部分。」沒想到，湯姆克魯斯卻主動提出都要全程參與！只想親自完成所有動作。

另外，TMZ報導揭露，當初是湯姆克魯斯主動向奧委會表達想參與倫敦奧運閉幕式的意願。


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