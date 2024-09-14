隔壁情侶「愛愛叫超大聲」　她每天只睡3小時！苦主曝1狠招：有效

▲隔壁情侶太激烈，吵到原PO無法入睡。（示意圖／記者劉維榛攝）



網搜小組／劉維榛報導

「每天睡不到3小時，真的超累！」一名妹子哀號，隔壁情侶總是在凌晨激戰，直到最近搬走，本以為可以重拾安靜居住環境，殊不知新房客也很愛在深夜啪啪，導致原PO難以入眠，已向房東、貼紙條提醒都沒用。文章曝光後，有過來人曝超狠一招反制「就拿起手機錄音，然後連結藍牙喇叭站在陽台對外播放！」

一名女網友在Dcard表示，租房子時，就知道房間隔音很差，而鄰居都深夜才回來，尷尬的是，他們常常在凌晨3至5點激戰，「他們做愛會一直碰到牆，加上叫的滿大聲的」，導致原PO總是被吵醒，「常常被他們吵醒好不容易又睡了，他們又來...非常崩潰！」

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所幸日前這對情侶搬離，正當原PO鬆一口氣時，新搬來的又是一對情侶，「跟上一對一模一樣的模式，只差在沒做那麼多次」，而且聊天很大聲、關門甚至是用甩的。

原PO無奈直呼，已經向房東反映沒用，就連貼紙條提醒也無效，甚至她在打這篇求助文，就是隔壁情侶正在激戰的時候，「有沒有什麼方法可以讓他們安靜一點點啊？我入睡很難又一直被吵醒，每天根本睡不到3小時，真的超累。」

文章曝光後，一票人都遇過，「在他們嘿嘿嘿的時候放大悲咒，這種事我做過...隔壁鄰居就安靜了一個禮拜」、「貼紙條在公開的地方，例如電梯，直接說半夜做愛小聲一點」、「直接去敲門，沒改善就一直去敲，臉皮比他們厚就對了」、「買一把吉他在他們睡覺的時候彈，滿有效的」、「我也遇過一樣的事！我的方式是放聲尖叫，他們是認真會停下來」、「試過放大悲咒沒用，最後我直接敲牆壁有用（會變小聲）」。

也有苦主透露，「我以前大學的時候樓下房客也是打砲很大聲，某一天我被吵到不行，就拿起手機錄音，然後連結藍牙喇叭站在陽台對外播放，後來就沒聽過他們激烈的運動聲了」。對於這方法，有網友善意提醒勿模仿，「 不要鬧，公然猥褻跟散佈猥褻物品罪等著你，不是有人敢說你就能做，他只是運氣好沒有遇到不怕麻煩的人」。