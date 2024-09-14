情侶用「孵蛋機」太嗨！男全裸墜樓亡　家長驚：乖女兒竟會抽大麻

記者鄧木卿／台中報導

台中市北屯區1對25歲情侶檔，10日趁女方父母出遊，在家中玩起泡泡浴，還抽大麻助興，家裡到處都被噴肥皂水，玩得很瘋，後來陳男要到陽台看風景時，由於地板濕滑，不料從10樓墜落身亡。2人採血驗尿都有毒品反應，黃女更被依毒品罪嫌偵辦，雙方家長得知後大為驚訝，怎麼乖乖的孩子竟然會吸毒，而且還鬧出人命？

▲▼全裸情侶玩泡泡浴墜樓死亡，家長大驚，乖乖女竟會抽大麻。（圖／ETtoday資料照）

無業的陳男，今年4月在夜店認識仍在大學就讀的黃女，2人落單獨飲，加上都同年，一拍即合，心情不佳的他，常外出約會，而父母也很少過問他的行蹤。

9月10日當天，黃女趁著父母外出旅遊，家裡沒大人，於是找來陳男到家抽大麻助興，接著把寶特瓶裝滿肥皂水，全身脫光光，拿肥皂水相噴，搞得身體和地板全是泡泡水，由於2人玩得超瘋，現場一片凌亂。

陳男玩到一半，向女友說要去陽台看看風景，他身高170多公分，陽台欄杆約110公分，疑因地板太過濕滑，不小心從10樓墜落身亡，警方獲報到場，結果黃女竟亢奮描述剛剛在家裡的情景，警員覺得有異，果然在屋內找到俗稱「孵蛋機」的大麻煙吸食器。

警方對陳男採血、黃女驗尿，都有毒品反應，黃女被依毒品罪嫌送辦，檢方無保請回，警方持續追溯黃女的大麻來源。

陳男家屬對於死因沒有意見，黃女父母則是驚訝不已，怎麼旅遊一趟回來，家裡就鬧出人命，而且平時是乖乖牌的女兒，竟然也染上大麻毒癮，不禁搖頭嘆息。