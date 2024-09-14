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社會 社會焦點 保障人權

工人受傷電鋸卡住！大里遷廟怪事多　竟是土地公「要樹一起搬家」

▲▼大里區新仁路福德祠上午舉行安座，施工前曾發生樹幹砸頭、馬達被偷、殺蛇神怒等不少怪事。（圖／台中議員李天生提供，下同）

▲▼新仁里福德祠上午舉行安座，施工前曾發生樹幹砸頭、馬達被偷、殺蛇神怒等不少怪事。（圖／台中議員李天生提供，下同）

記者鄧木卿／台中報導

台中市大里區新仁里福德祠14日舉行安座典禮，市議員李天生和地方人士一起虔誠參拜，祈求保佑眾生，不過，在這福德祠從舊址遷至新址前，原本不包括廟旁的大榕樹，結果接連發生多起怪事，搞到連承包商也不敢施工，最後經連續擲茭7個聖杯，土地公和大榕樹一併遷移，土地公滿意了，信眾也放心了。

原本的土地公廟位在公教街，後來土地所有權移轉，土地公無處可去，新仁里里民於是無償捐贈新仁路一處土地，作為進行遷移重建之用，上午先進行安座，未來擴建後再盛大慶祝。

▲▼大里區新仁路福德祠上午舉行安座，施工前曾發生樹幹砸頭、馬達被偷、殺蛇神怒等不少怪事。（圖／台中議員李天生提供，下同）

福德祠管委會主委廖怡智回憶說，當初要遷移土地公廟時，並沒有打算把廟旁的大榕樹一併遷移，工人在砍除大榕樹上層樹幹時，發現根本砍不斷，沒想到工人一回到地面，樹幹突然自己斷落，砸傷工人頭部，送醫縫了8針。

後來，有工人持電鋸要鋸斷樹頭，強力電鋸居然被樹頭卡住，動彈不得，最後工程被迫暫停，結果到了隔天，電鋸馬達被偷了，承包商嚇得拒絕施工。

▲▼大里區新仁路福德祠上午舉行安座，施工前曾發生樹幹砸頭、馬達被偷、殺蛇神怒等不少怪事。（圖／台中議員李天生提供，下同）

還有，工人在拆除原廟址時，在地底洞穴中發現一條大蛇，工人馬上將蛇打死，事後有信徒被土地公託夢，說土地公生氣了，信徒們口耳相傳，發現被託夢者還不少，大夥趕緊上香敬拜，這才平息神明怒氣。

廖怡智說，後來擲茭請示神明接連獲得7個聖杯，原來土地公要大榕樹一併遷移，最後改請其他承包商，才順利將神明及榕樹完成遷移，在神明照顧下，原本甚少樹葉的榕樹，如今枝葉茂盛，人人稱奇。

▲▼大里區新仁路福德祠上午舉行安座，施工前曾發生樹幹砸頭、馬達被偷、殺蛇神怒等不少怪事。（圖／台中議員李天生提供，下同）

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