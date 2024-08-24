土地公不保佑　「槍藏金爐」毒男掛假車牌躲查緝...還是被逮

▲屏東警分局大同派出所查獲楊男涉持有槍械、毒品 。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

屏東警分局調查楊姓男子涉嫌持有毒品案，發現他自小客車的車牌是偽造的假牌，又查出他涉嫌持有改造槍械，還將槍械藏放在平常拜拜的土地公大香爐內，訊後依依違反毒品危害防制條例、槍砲彈藥刀械管制條例與偽造文書罪等嫌移請屏東地方檢察署偵辦，持續擴大追查槍毒及偽造車牌來源。

屏東警分局大同派出所日前接獲情資，指25歲楊男涉嫌持有毒品，於8月23日持屏東地方法院搜索票欲進行搜索，在他車內查獲K他命毒品，搜索過程中發現他駕駛自小客車車牌無雷射防偽標籤，係偽造車牌。

帶回調查時，得知他涉嫌持有改造槍枝，他坦承且將槍械藏放在平常拜拜的屏東市某土地公廟金爐內，警方立即派員起出該槍枝及彈匣等，將持續擴大追查槍枝、毒品及偽造車牌來源；另依道路交通管理處罰條例製單舉發，並將車輛移置保管。

分局長蔡培元表示，警方針對掃黑、肅槍、緝毒等治安重點工作會持續加強查緝，確保社會治安穩定。另對於近期常有民眾透過網路平台購買偽造號牌懸掛於車輛行駛，衍生治安、交通執法、車輛管理及原車主權益受損等問題，警方也會進行全面清查取締，防止不法分子利用假車牌進行犯罪。